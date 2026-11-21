Espectáculos

El Parque Metropolitano Simón Bolívar se prepara para recibir el 28 y 29 de noviembre la edición número 27 de Salsa al Parque. Durante esos dos días, el espacio se llenará de congas, timbales y trompetas para reunir a la gente en torno a la pasión por el baile y la música salsera. El evento es completamente gratuito, por lo que no hace falta comprar boletas ni manillas para entrar.

Esta edición llega bajo el lema “La revolución que nunca deja de sonar”. La idea es recordar que la salsa no es solo música, sino que representa identidad, cultura e historia, funcionando como la excusa perfecta para que las personas se encuentren en la pista de baile.

Un legado que empezó en el frío de Bogotá

Para entender cómo llegamos a este punto, hay que volver a 1997, año en que se celebró la primera edición en Bogotá. Resulta curioso que, en una ciudad famosa por su clima frío, la salsa haya encontrado un escenario que se volvió uno de los favoritos del público rápidamente. El festival surgió como parte de una estrategia de Bogotá para llevar la música a los espacios públicos, siguiendo la línea de otros encuentros culturales como Jazz al Parque y Rock al Parque.

Desde esos primeros años quedó claro que en la capital no solo había miles de personas con ganas de bailar, sino también una cantidad enorme de músicos y orquestas que necesitaban un lugar donde mostrar su talento. Con el tiempo, Salsa al Parque se consolidó como uno de los festivales de salsa gratuitos más importantes de toda América Latina. Para que se hagan una idea de la magnitud, en 2023 el evento reunió a 170.000 asistentes, lo que deja claro que el género sigue más vivo que nunca.

Talento local y detalles de ingreso

La edición de 2026 le abrirá la puerta al talento bogotano con agrupaciones que mantienen vivo el ritmo pero le agregan sonidos nuevos. De hecho, a través de las convocatorias de Idartes, ya se seleccionaron cinco proyectos musicales distritales que participarán en el festival.

Sobre la programación, los horarios de apertura aún están pendientes de confirmación oficial y, al momento de consultar la información, no se ha podido verificar un cartel completo ni los horarios exactos de cada artista. Lo que sí es seguro es que no habrá cobros por el ingreso.

Para quienes tengan planeado asistir el 28 y 29 de noviembre, se recomienda estar pendientes de los canales oficiales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Ahí podrán confirmar los accesos habilitados, las condiciones de ingreso y los horarios finales para no perderse ningún detalle de los conciertos.

Un espacio para todas las edades

Desde que arrancó en 1997, el festival ha demostrado que la música puede unir a personas de diferentes barrios, culturas y edades. En cada edición se ve la mezcla: desde los que crecieron con los clásicos de la salsa hasta quienes están descubriendo nuevas orquestas o simplemente quieren pasar un rato bueno bailando.

Bogotá volverá a demostrar que la salsa no tiene edad. No importa si alguien es un bailarín experto o si apenas está aprendiendo los pasos básicos; la idea es dejarse llevar por el ritmo mientras la historia del género se sigue escribiendo en cada canción y cada encuentro en el parque.

¿Ya tienen listos los zapatos de baile o van a improvisar?