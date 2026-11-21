Espectáculos

Beéle confirmó que su concierto en León, Guanajuato, cambia de sede. El show, programado para el miércoles 25 de noviembre, ya no será en el Poliforum sino que se traslada al Domo de la Feria. Según los organizadores, el cambio es para ofrecer mejores condiciones de comodidad a los asistentes.

Si ya compraron sus entradas, no se estresen: los boletos siguen siendo válidos y no hace falta hacer ningún trámite, canje o cambio adicional. La fecha se mantiene intacta.

Para los que todavía no tienen su entrada, quedan los últimos boletos desde 990 pesos y hay una promoción de 2×1. Se pueden comprar en Funticket.mx o en la taquilla física del Holiday Inn Plaza Mayor.

El artista llega con su Borondo Tour para cantar temas como “Loco”, “Mi refe” y “Frente al mar”. Las puertas del Domo de la Feria abrirán a las 6:00 de la tarde del 25 de noviembre. A las 8:00 de la noche se presenta el talento local MT y Beéle subirá al escenario a las 9:00 de la noche.