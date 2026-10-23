Hip Hop al Parque 2026: el plan gratis para este fin de semana en Bogotá

Famosos

Mañana 24 y el domingo 25 de octubre, el Parque Simón Bolívar se convierte en el epicentro del hip hop con la edición número 28 del festival. Bajo el concepto ‘En la esquina se escribe la historia’, el evento arranca el sábado a las 12:30 p. m. con conciertos y actividades de baile, grafiti, literatura y emprendimiento independiente.

Si les gusta el baile, ojo a la Batalla Internacional Vía Alterna (BIVA). Es un encuentro de breaking que reunirá a agrupaciones de Bogotá, entre ellas Brothers Fresh, Capital Style, Último Enjambre y Old School Breakin Bogotá 80s, y equipos internacionales de países como Venezuela, Costa Rica y Ecuador. Básicamente, es el momento de ver quién tiene más técnica e improvisación en el piso.

Para los que prefieren el arte urbano, el Museo Abierto de Bogotá (MAB) llega con 39 propuestas. Cuatro grupos harán intervenciones pequeñas dentro del parque, mientras que otros 35 artistas intervendrán paraderos de transporte público cercanos. Además, habrá tres actividades pedagógicas sobre vinilos, grafiti y cultura hip hop para los que quieran aprender más allá de solo mirar.

Rimas, compras y conciencia ambiental

El freestyle no se queda por fuera con una exhibición de Red Bull Freestyle que contará con las rimas de Marithea, Fat N, Elevn y Horus, acompañados por los beats de DJ Jbeat y Nazo en la tarima.

Si quieren comprar algo bacano, pueden pasar por la Zona de Arte y Emprendimientos (ZAE). Idartes confirmó que habrá piezas gráficas, ropa y accesorios creados por emprendedores locales.

Para cerrar con broche de oro y sin dejar el parque vuelto un desastre, EcoFestivales pondrá promotores ambientales y recicladores de oficio para orientar a todo el mundo con la separación de residuos.

La entrada es libre, así que no hay excusa para quedarse en la casa.