Matador contra Meta: el caricaturista denuncia censura y el despido de su esposa

Espectáculos

La cosa se puso color de hormiga para el caricaturista Julio César González, conocido como Matador. El artista denunció públicamente que Meta le borró su página de Facebook, donde tenía una comunidad de más de 1,2 millones de seguidores, y suspendió su cuenta de Instagram. El pronunciamiento ocurrió el miércoles 21 de octubre de 2026 a través de su perfil en X.

Según Matador, la restricción de Instagram llegó durante la noche y sin previo aviso, aunque recuperó el acceso al día siguiente. En la notificación que compartió, la plataforma le informó que su cuenta fue suspendida el 21 de octubre de 2026 por una presunta actividad que incumplía las normas comunitarias. El aviso señala que hay demasiada actividad en la cuenta, sin explicar qué comentario o publicación causó el problema. El usuario tiene 180 días para apelar la medida antes de que la inhabilitación sea definitiva. El dibujante cerró su mensaje con una sola palabra que lo dice todo: “¿Censura?”.

Entre sátiras y pleitos políticos

Matador ha tenido recientemente fuertes roces con el presidente Abelardo de la Espriella. De hecho, el 19 de octubre el artista publicó una ilustración donde el mandatario aparecía junto a una bolsa mortuoria con su nombre, retomando el debate sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Pero el problema con el Gobierno va más atrás. El 11 de octubre de 2026, Matador cuestionó en X el destino de las donaciones para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, el cual afectó ciudades como Pereira. En ese trino, utilizó expresiones despectivas contra Ana Lucía Pineda y preguntó: “¿Dónde están las ayudas?”.

Esto desató una tormenta. Sectores políticos, colectivos de mujeres y organizaciones sociales criticaron al artista. El Gobierno nacional fue más allá y emitió un comunicado firmado por ministros y altos funcionarios calificando el mensaje como misógino, denigrante y una expresión de violencia simbólica. Por eso, pidieron a la Fiscalía General de la Nación investigar si hubo injuria agravada, mientras otros abogados denunciaron un posible hostigamiento agravado por motivos de sexo e ideología política.

"Su mayor delito: ser mi esposa"

Si el drama digital no fuera suficiente, Matador soltó otra bomba: su esposa fue desvinculada de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. El caricaturista afirma que el despido ocurrió sin justa causa, después de que ella trabajara allí durante 30 años. A través de una nueva sátira en redes sociales, el artista sugirió que la salida laboral de su pareja es una represalia por sus propias posturas en el debate público, escribiendo: “Su mayor delito: ser mi esposa”.

Matador también compartió una imagen con una referencia a la celebración de otros sectores.

No hay retractaciones

A pesar de la investigación preliminar de la Fiscalía, Matador no piensa dar el brazo a torcer. Una semana después de su primer trino polémico, se negó a retractarse. Para reafirmar que no se arrepiente, publicó una cita de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por Adam Sandler. Junto a la cita preguntó si había valido la pena el trino.

Mientras tanto, Meta no ha dado ninguna explicación pública sobre por qué desapareció la página de Facebook o por qué restringieron la cuenta de Instagram, ni ha vinculado estas medidas con los contenidos políticos del dibujante.