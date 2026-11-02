El truco definitivo para dejar de sufrir planchando camisas

Estilo de vida

Planchar camisas es, para muchos, una de las tareas más pesadas del hogar. Entre los cuellos, los puños y esas arrugas rebeldes, el proceso se vuelve eterno, especialmente cuando uno anda corriendo para salir.

El secreto para terminar mucho más rápido es no dejar que la camisa se seque por completo. El error más común es esperar a que la prenda pierda toda su humedad antes de pasar la plancha. Cuando la tela está totalmente seca, las arrugas son más difíciles de quitar y obligan a aplicar más calor y presión.

Lo ideal es empezar a planchar mientras la camisa todavía esté ligeramente húmeda. Esa pequeña cantidad de humedad ayuda a que la tela se alise con mucha más facilidad y permite que la plancha se deslice mejor sobre la prenda. El truco está en que el tejido se sienta fresco y no totalmente seco.

Para que el resultado sea impecable, se recomienda empezar por las zonas que requieren más precisión, como los cuellos y los puños. Hacer esto primero evita que se creen nuevas arrugas mientras se plancha el resto de la prenda, y la camisa se mantiene lisa.

Este método permite obtener un acabado más limpio y profesional sin tener que esforzarse demasiado. Al final, el tiempo exacto en que se decide planchar es incluso más importante que la marca o el tipo de plancha que se utilice.

¿Ustedes son del equipo que plancha todo perfecto o de los que doblan la ropa y rezan para que no tenga arrugas?