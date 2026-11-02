Christian Nodal y Ángela Aguilar se ponen románticos con el Día de Muertos

Espectáculos

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en su burbuja de amor y no les importa lo que diga el resto del mundo. Los cantantes han demostrado que, aunque las polémicas los persigan, se sienten seguros el uno al lado del otro y se dedican a crear recuerdos juntos.

Después de que Ángela celebrara sus 23 años con una fiesta espectacular, la pareja apareció lista para otro festejo importante. El 29 de octubre, ambos usaron sus cuentas de Instagram para compartir la emoción por el Día de Muertos, una de las tradiciones más especiales de la cultura mexicana.

Aunque las celebraciones principales son el 1 y el 2 de noviembre, existe la creencia popular de que las ánimas visitan a sus familiares desde días antes. Por eso, muchas personas, como la famosa pareja de cantantes, acostumbran a colocar sus ofrendas con anticipación.

La pareja, ajena a las críticas a su alrededor, se ha dedicado a disfrutar su vida juntos.