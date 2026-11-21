Espectáculos

Catalina Gómez celebró su cumpleaños en el set de ‘Día a Día’ rodeada de puro cariño. La periodista no ocultó su felicidad y aprovechó para agradecer a sus compañeros, al equipo de producción y a los televidentes por acompañarla en una fecha tan especial.

El ambiente estuvo cargado de buena energía, especialmente con las palabras de Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Soto y Juan Diego Vanegas, quienes resaltaron la generosidad de la presentadora. Cata se sintió muy querida y lanzó un mensaje directo al público: “Gracias por acompañarme a celebrar mi vida. Gracias porque la celebro en el mejor trabajo del mundo, con los mejores compañeros del mundo, con el mejor equipo y con todos ustedes que están allá en la casa”.

Un regalo con sello casero

Pero el momento más tierno de la jornada fue cuando Cata mostró el regalo que le dio su hijo: un reloj de papel hecho por él mismo. El pequeño lo pintó de color dorado para que pareciera de oro y escribió los números con un lápiz. Para nosotros puede sonar sencillo, pero para ella fue el mejor regalo y el reloj más costoso que ha tenido en su vida.

Lo mejor fue que la presentadora se tomó el detalle con humor y bromeó sobre una particularidad del accesorio: el reloj solo marca la hora y se olvidaron de los minutos. Al final, Cata dejó claro que para ella la verdadera felicidad es tener cerca a las personas que ama y poder compartir con su familia.

Así empezó su día

Antes de llegar al set, la antioqueña tuvo una mañana muy personal. Contó que inició su cumpleaños agradeciendo a Dios y recordando a sus padres, quienes ya fallecieron. También compartió un abrazo fuerte con su hijo y sintió la cercanía de su hija, que vive fuera del país. Para cerrar el ritual de inicio de día, Cata hizo su rutina de ejercicio y una meditación antes de irse a trabajar.

Como dato curioso, Cata cumple el mismo día que la hija de la cantante Paola Jara y Jessi Uribe. Definitivamente, un cumpleaños lleno de vibras positivas y mucho amor familiar.

¿Quién no quisiera un reloj de 'oro' hecho a mano así de lindo?