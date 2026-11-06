El pueblo quiere mandar en el afiche de los 60 años del Festival Vallenato

Espectáculos

La edición número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata viene cargada de novedades, como un nuevo encuentro de Reyes y la primera Reina de Reinas. Pero antes de que llegue la fiesta, la conversación ya empezó en un segmento radial, donde los oyentes se tomaron la palabra para decir exactamente qué quieren ver en el afiche oficial de esta celebración.

La idea es clara: que la imagen no sea cualquier dibujo, sino un homenaje a seis décadas de historia musical y cultural. Entre las propuestas, Lesmi Centeno pidió que resalten el acordeón y la sirena del río Guatapurí. Además, propuso que aparezca la tarima Alfonso López, no la renovada, sino la que identificó al festival y que Colombia y el mundo conocieron.

Por otro lado, Alex Cárdenas recordó que su padre, quien trabajó 15 años construyendo los escenarios del evento. Su propuesta es que el afiche incluya fotos de esas antiguas tarimas y los espacios de madera donde se hacían las eliminatorias, rescatando esos recuerdos que ya son parte de la historia.

Homenajes que no pueden esperar

El sentimiento general es que no se puede dejar pasar la oportunidad de reconocer a los grandes. Edeli Sanillo fue tajante al pedir un homenaje en vida para el maestro Alfredo Gutiérrez, argumentando que no hay que esperar a que alguien muera para valorar su aporte como precursor de la música vallenata en el exterior.

En esa misma línea, Alfredo Castro señaló que Consuelo Araujonoguera debe tener un lugar especial en la conmemoración por su papel fundamental en la creación y consolidación del Festival.

Paisajes y raíces

Para cerrar con broche de oro, otros oyentes sugirieron incluir elementos típicos como las piloneras, los niños y los paisajes regionales. Mario Gutiérrez propuso retratar a la Cacica y a la Sierra Nevada de Santa Marta para evocar los recuerdos que trae la zona.

Mientras la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sigue trabajando en la creación de la imagen conmemorativa, queda claro que los fans quieren un afiche que cuente la historia real y represente la identidad cultural que ha pasado de generación en generación.

¿Será que la Fundación sí los escucha o nos salen con algo que nada tiene que ver?