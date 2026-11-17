Espectáculos

Leonardo DiCaprio no se guarda nada para celebrar sus 52 años. El actor convirtió una residencia privada en Los Ángeles en el epicentro de Hollywood para festejar su cumpleaños a lo grande, como ya es costumbre en él.

La lista de invitados parecía un crossover imposible. Por un lado, estaban Tobey Maguire, Jonah Hill y Orlando Bloom. Por el otro, se sumaron nombres como Ice Spice, Cara Delevingne, Elizabeth Banks y 50 Cent. Para completar el cuadro, también estuvo presente Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con quien el actor mantiene una relación pública desde hace años.

Pero lo que más llamó la atención fue el toque final de la fiesta: la llegada de un minibús cargado de jóvenes que, al parecer, eran participantes del reality Love Island. Entre ellos destacó Courtney Boerner, quien ya tiene experiencia pisando alfombras rojas y cuenta con 300.000 seguidores.

En la parte familiar, George DiCaprio, el papá del cumpleañero, también estuvo presente. Además, se especuló que Al Pacino asistió acompañado por Noor Alfallah.

El eterno patrón de Leo

La vida sentimental de DiCaprio siempre ha sido intensa. El actor lleva varios años de relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 28 años.

Ese patrón ha sido objeto de virales y comentarios en internet durante años: la gran mayoría de sus parejas han sido modelos jóvenes y menores de 25 años.