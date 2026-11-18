Espectáculos

El 14 de noviembre de 2026, el Coliseo MedPlus de Bogotá se volvió la zona de guerra favorita de internet con la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo organizado por Westcol. Entre todos los combates, el enfrentamiento entre Emiro Navarro y Valentino Lázaro fue uno de los más esperados y comentados de la noche. Al final, Emiro se llevó la victoria antes de que terminara el segundo asalto, pero el resultado fue solo una parte de la historia, ya que después del pitazo final surgió una confesión inesperada.

Desde su camerino, Valentino Lázaro decidió subir un video a sus historias de Instagram para pedir disculpas públicas a su rival. El influenciador reconoció, entre risas, que durante el combate le propinó una patada a Navarro, admitiendo que el golpe fue totalmente ilegal. Según explicó Lázaro, la emoción y la adrenalina del momento lo llevaron a reaccionar de esa manera, aunque se tomó la situación con humor al hacer el reconocimiento público.

Un castigo físico y una disculpa sincera

Cuando Valentino apareció en redes sociales, no lo hizo precisamente luciendo impecable. Su rostro estaba visiblemente afectado, con los pómulos, la boca y los labios hinchados, además de tener la nariz inflamada. Con mucha ironía, el creador de contenido reconoció que Emiro Navarro le había impuesto un castigo físico bastante duro durante la pelea. En el video, Lázaro expresó: “Me han sabido dar la muenda, lo que yo no entiendo es que en medio de la adrenalina yo le metí una patada. Ay, no, qué pena. Amigo, yo sé que eso no era legal, perdón”.

Este gesto de madurez no pasó desapercibido para sus seguidores. En las redes sociales, varios usuarios resaltaron el cambio de actitud de Valentino, comentando que la vida le ha estado dando lecciones en los últimos meses y que ya no es la misma persona que entró a la casa de un reality. Otros usuarios prefirieron enfocarse en el desempeño de Emiro, asegurando que el influenciador logró callar bocas basándose solamente en su actitud dentro del ring.

El momento exacto del final

El combate fue intenso y se prolongó hasta el segundo asalto. En ese punto, el árbitro tuvo que intervenir y ordenar una pausa obligatoria para revisar el estado de la nariz de Valentino Lázaro. Tras evaluar la situación, el juez decidió que lo mejor era dar por finalizado el enfrentamiento, declarando así la victoria de Emiro Navarro.

Una vez coronado como ganador, Emiro utilizó su momento de gloria en el ring para dedicar el triunfo a Dios. “Gracias. Yo dije que, si ganaba este combate, se lo iba a dedicar a Dios. Así que solamente les pido que el aplauso sea para Él”, afirmó ante el público. Además, aprovechó para agradecer el apoyo de su equipo y de sus seguidores, a quienes identifica como el Team Emiro.

Entre dudas de salud y solidaridad

Llegar a este combate no fue un camino fácil para Emiro Navarro, quien actualmente participa en Masterchef Celebrity. Semanas antes del evento, el influenciador enfrentó mucha incertidumbre debido a que su cuerpo empezó a resentir el esfuerzo físico del entrenamiento, el cual señaló que era el primero de su vida. La situación se complicó en redes sociales cuando circularon versiones sobre un posible tumor cerebral, rumor que el mismo Navarro se encargó de desmentir.

En medio de esa tensión, Valentino Lázaro mostró su lado más humano y solidario antes de convertirse en rivales. Días antes de la pelea, Valentino expresó su apoyo total a Emiro, asegurando que le creía y que esperaba de corazón que se recuperara pronto y que sus exámenes salieran bien. Para él, la salud siempre debía estar por encima de cualquier enfrentamiento físico, .

El evento Stream Fighters 5 cerró con un balance de diez combates y 23 participantes, transmitidos en vivo a través del canal de Kick de Westcol.