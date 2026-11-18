Espectáculos

Grupo Niche volvió a sonar fuerte en el mapa internacional. La agrupación colombiana fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino gracias a su trabajo Más Que Palabras, para la 69.ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.

Seamos honestos: que Niche siga ahí arriba es un orgullo. Esta es la quinta vez que los nominan a estos galardones, lo que confirma que su propuesta musical sigue evolucionando sin perder ese sabor que los ha mantenido vigentes por más de cuatro décadas.

El álbum Más Que Palabras, lanzado el 15 de mayo, fue el regreso esperado del grupo con su primer disco de canciones inéditas en más de cinco años. El trabajo incluye nueve composiciones originales donde experimentan con nuevos sonidos, pero manteniendo la identidad salsera que todos conocemos y queremos.

La relación de la banda con los Grammy empezó en 2017 con 35 Aniversario. Después, en 2021, lograron ganar su primer gramófono en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por el disco 40. A partir de ahí, siguieron sumando nominaciones con Niche Sinfónico en 2024 y Clásicos 1.0 en 2026.

Este nuevo reconocimiento llega justo después de que el 12 de noviembre se celebraran los Latin Grammy en Las Vegas. En esa entrega, la canción Realidad-Es, que hace parte de Más Que Palabras, se llevó el premio a Mejor Canción Tropical para su compositor y director musical, José Aguirre, en una categoría que terminó en empate. Además, el álbum también estuvo nominado como Mejor Álbum de Salsa.

Ahora el grupo tiene la mirada puesta en el 7 de febrero de 2027, cuando se celebre la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Ahí es donde Grupo Niche buscará llevarse su segundo Grammy a casa.

¿Sienten que este álbum es el mejor de los últimos años o prefieren los clásicos?