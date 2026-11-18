Espectáculos

Shakira dejó caer una bomba sobre la realidad financiera de sus conciertos. Aunque sus shows generan ingresos millonarios, la cantante reveló que los costos para mantener el espectáculo en funcionamiento son astronómicos.

En una charla en el programa español La Revuelta, la artista explicó que, a pesar de vender muchísimas entradas, una parte importante del dinero se va en cubrir transporte, personal y producción. "Las mujeres facturan, pero también gastan. No sabes lo que gasto. Tengo 150 personas que trabajan en esta gira", aseguró.

La conversación se puso intensa cuando el presentador mencionó que ella llega a vender unas 50.000 entradas en un solo concierto. Para Shakira, las ganancias no son tan irreales como la gente piensa: "Al final, entre lo que facturo y lo que gasto, me quedo igual. Te lo juro". Obviamente, el presentador no se tragó el cuento y reaccionó con incredulidad, porque es difícil imaginar que alguien de su nivel termine sin ganancias.

Para justificar la cifra, la colombiana contó el despliegue logístico que necesita para moverse de ciudad en ciudad. Soltó que en Estados Unidos utiliza 40 camiones para transportar todo lo necesario para el show y advirtió que no se pregunte cuánto vale cada camión.

Seamos honestos: uno piensa que estas estrellas viven en un lujo infinito, pero mover un ejército de 150 personas y 40 camiones por todo un país suena a un dolor de cabeza financiero. Al final, facturar millones no significa que todo eso quede en la cuenta bancaria.

¿Será que de verdad le queda tan poca plata o exageró los gastos de su gira?