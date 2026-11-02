Daddy Yankee se fue hasta la India con su nuevo tema ‘Pokito’

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Daddy Yankee acaba de soltar ‘Pokito’, un hit donde se atreve a mezclar el español y el hindi. Para este experimento, se juntó con Diljit Dosanjh, uno de los pesos pesados de la música punyabí en la India, logrando una fusión que suena a fiesta total gracias a la energía de los ritmos punjabi.

La canción, en la que ambos artistas participaron con la música y la letra, salió al aire el 30 de octubre bajo el sello DY Records y a través de SoundOn. ‘Pokito’ no es un lanzamiento cualquiera, ya que es el segundo sencillo oficial y la séptima canción del álbum La postal, la producción más reciente del puertorriqueño.

Si la canción suena bien, el video está a otro nivel. Producido por Stillz y la casa We On The City, el clip ya supera los 16 millones de reproducciones en Youtube. Lo más cool es que grabaron en San Juan, usando escenarios urbanos para mostrar cómo chocan y se mezclan estas dos identidades. Entre coreografías bien armadas, el video juega con el contraste entre la ropa tradicional del folclore punyabí y toda la estética callejera del Caribe.

Seamos honestos, Daddy Yankee no deja de sorprendernos y llevar el reguetón hasta la India es un movimiento muy audaz. ¿Se imaginan cómo suena ese perreo en hindi?