Kbeto Zuleta despierta y pide un granizado tras su grave accidente

Espectáculos

Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta despertó la noche del sábado 31 de octubre. El músico, que se encontraba bajo sedación profunda, abrió los ojos de manera espontánea en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, marcando un giro positivo en su estado de salud tras el accidente ocurrido el 26 de octubre en carreteras del Cesar.

Kbeto Zuleta es un cantante de música vallenata e hijo del reconocido artista Poncho Zuleta. El músico se encuentra en recuperación tras un siniestro vial donde el vehículo en el que viajaba junto a sus músicos se salió de la vía, chocó contra la baranda de un puente y terminó casi destruido en las aguas del río Ariguaní, en el límite entre Pueblo Nuevo y Bosconia.

Avances médicos y el regreso de la voz

El reporte médico fue liderado por su hermano, Héctor Arturo Zuleta, quien también es médico. En el comunicado emitido por la familia se confirmó que el artista presentó una mejoría neurológica notable y fue extubado con éxito, lo que significa que ya no depende del soporte de ventilación mecánica.

Según el parte oficial, el cantante ya se encuentra consciente, ha comenzado a hablar y reconoce a las personas que lo rodean. La familia Zuleta expresó su agradecimiento público e institucional a los especialistas y al personal de enfermería de la Clínica Iberoamérica por la dedicación brindada al paciente durante este proceso.

Un deseo muy caribeño en la UCI

En medio de la tensión de la Unidad de Cuidados Intensivos, Kbeto demostró su temple y desparpajo. Al recuperar la conciencia y reconocer a sus allegados, su primer deseo fue pedir un granizado para calmar la sed acumulada durante los días que estuvo inconsciente.

Aunque el equipo médico tuvo que negarle la petición debido a los estrictos protocolos de recuperación respiratoria y digestiva que debe seguir, la anécdota trajo un momento de alivio y sonrisas para su familia. A pesar de este avance, el músico permanece en la UCI bajo rigurosa observación médica para continuar su batalla por la vida.

Las secuelas del accidente y la esperanza

El accidente del 26 de octubre dejó consecuencias graves. Kbeto Zuleta sufrió un trauma cerrado de tórax severo, situación que derivó en la amputación de su pierna izquierda. Sin embargo, hay noticias alentadoras sobre el resto de su cuerpo: tras un procedimiento de angiotac, los médicos verificaron que su pierna derecha mantiene una circulación sanguínea adecuada y se encuentra fuera de peligro.

El especialista Cotes Araújo aseguró que el cantante sobrevivió y que, con ayuda divina, logrará levantarse de la cama. Este accidente no solo afectó a Kbeto, sino que terminó en tragedia al cobrar la vida de dos artistas que viajaban en el mismo vehículo.

El clamor de la dinastía Zuleta

Poncho Zuleta, conocido como el ‘Garganta de Plata’, ha estado al pie del cañón velando el sueño de su hijo. El legendario cantante ha pedido insistentemente a la fanaticada del folclor vallenato que no rompan la cadena de fe y que sigan orando mucho por la salud de Kbeto y por la pronta recuperación de los demás compañeros de viaje.

Mientras tanto, en los hogares y parrandas del Cesar, La Guajira, Atlántico y Bolívar, el mundo vallenato permanece en espera. Familiares, colegas de la industria discográfica y seguidores anónimos se mantienen atentos a los reportes clínicos, confiando en la fortaleza biológica del cantante para superar esta prueba. La familia Zuleta aguarda el momento en que el juglar pueda salir completamente de este proceso y recuperar su alegría.