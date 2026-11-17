Espectáculos

Celia Cruz logró un hito histórico al ingresar formalmente al Rock & Roll Hall of Fame. No es cualquier entrada: la artista se convierte en la primera mujer cubana en entrar a este salón de la fama y, lo más impresionante, en la primera persona en la historia de la institución cuya obra y repertorio fueron interpretados principalmente en español.

Omer Pardillo, albacea del legado de la cantante, confirmó la noticia y resaltó que este reconocimiento universal es fundamental para la memoria y el trabajo de la artista. El logro representa un triunfo trascendental para la cultura hispana y todo el legado de la música latina en el mundo.

La ceremonia oficial de ingreso ya pasó; se llevó a cabo el 14 de noviembre. Pero si se quedaron con las ganas de verla, anoten la fecha: la cadena ABC transmitirá el especial estelar en horario primetime el 8 de diciembre, desde las 8:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. ET/PT.

Para los que quieran saber más sobre las celebraciones del centenario y el legado de la Guarachera de Cuba, toda la información está disponible en su sitio oficial celiacruz.com.