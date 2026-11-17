Espectáculos

Karol G y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso destacaron este lunes en las nominaciones de las categorías latinas de los Grammy. La cantante colombiana llega con todo para pelear el premio al mejor álbum de pop latino con su trabajo ‘No me arrepiento de sentir tanto’. No lo tendrá fácil, porque se enfrenta a ‘Femme Fatale’ de Mon Laferte, ‘Muda’ de Carín León, ‘¿Dónde es el after?’ de Rawayana y ‘Bendito Verano’ de Elena Rose. Honestamente, el nivel está altísimo y cualquier resultado sería un hit.

Por su parte, Ca7riel & Paco Amoroso están haciendo ruido con ‘Free Spirits’, que busca el galardón al mejor álbum de rock y música alternativa latina. En esta pelea se miden contra pesos pesados como Jorge Drexler con ‘Taracá’, Milo J con ‘La Vida Era Más Corta’, Juanes con ‘Juanesteban’ y Fito Páez con ‘Shine’.

Duelos musicales y colaboraciones

La tensión subirá de nivel en la categoría de mejor canción latina. Aquí Karol G vuelve a aparecer con el tema ‘Ahí’, pero tendrá que medirse contra la potencia de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting en la canción ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’. Para completar este cuadro de lujo, también compiten Jorge Drexler con ‘¿Cómo se ama?’, Rosalía y Yahritza y Su Esencia con ‘La Perla’, y Milo J con ‘Niño’. Todo este drama musical se resolverá en la ceremonia del 7 de febrero en Los Ángeles.

Ca7riel & Paco Amoroso no se quedaron quietos y sumaron otra nominación en la categoría de mejor grabación remezclada. El tema ‘Beto’s Horns (Fred remix)’ es el protagonista, donde Fred again.. y Tom Norris firman la remezcla de la canción original de Fred again.. junto al dúo argentino. Definitivamente, estos dos están en modo imparables.

El ritmo urbano y global

En el terreno de la música urbana, la competencia está que arde. Los nominados son ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’ de Rauw Alejandro, ‘Omerta’ de J Balvin y Ryan Castro, ‘Hopi Sendé’ de Ryan Castro, ‘Omakase’ de Álvaro Díaz, ‘El Green Print: La Saga (Disc 1) Feid Vs Ferxxo’ de Feid y ‘Do Not Disturb: Late Checkout’ de Young Miko. Es básicamente un quién es quién de los sonidos que más suenan en el barrio y en el mundo.

La representación global también tiene sus protagonistas. Shakira y Burna Boy fueron nominados al Grammy a mejor interpretación de música global por su tema mundialista ‘Dai Dai’. Este trabajo competirá contra ‘Porcelana’ de Rosalía y Dougie F, ‘Una Flor En Cada Estrella’ de KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez, ‘Varuvaai’ de Devan Ekambaram y Susha, y ‘Bando [Orquestal]’ de Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo.

Además, la brasileña Anitta se mete en la pelea por el mejor álbum de música global con ‘EQUILIBRIVM’. Su disco se enfrenta a ‘Oriadé’ de Davido, ‘¡¡Esperanza!!’ de Angélique Kidjo, ‘Starrgirl’ de Ayra Starr y temas de ‘El amor es un reino’.

Jazz, música mexicana y tropical

El sabor regional y la sofisticación del jazz también tienen sus espacios. Para el mejor álbum de música mexicana, incluido el tejano, las nominaciones fueron para ‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ de Grupo Frontera, ‘Aunque Me Duela’ de Lupita Infante, ‘La Madrina’ de Mari Nobre, ‘Dinastía (Deluxe)’ de Peso Pluma y Tito Double P., y ‘¡Vida México!’ de Carlos Rivera.

En la categoría de mejor álbum tropical, el duelo está entre ‘País Portátil’ de Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta, ‘El Alma en Clave’ de Luis Enrique, ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ de Fonseca, ‘Más Que Palabras’ de Grupo Niche y ‘El Último Disco Vol. 1’ de Carlos Vives. Un despliegue de trayectoria que nos pone a vibrar a todos.

Para cerrar con broche de oro, el mejor álbum de jazz latino tiene candidatos como ‘Filin’ de Melissa Aldana, ‘Ao Vivo (Live)’ de Eliane Elias, ‘Monk Con Clave’ de Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martínez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodríguez, ‘Gonzalo Plays Pino’ de Gonzalo Rubalcaba, y ‘El Arte del Bolero Vol. 3’ de Miguel Zenón y Luis Perdomo. Finalmente, el mexicano Edgar Barrera completa el cuadro de nominados como compositor del año en el apartado no clásico.

¿Quién creen que se lleve la mayoría de los trofeos este año?