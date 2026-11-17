Espectáculos

A los 83 años, Mick Jagger sigue siendo el dueño absoluto del escenario. Mientras muchos a esa edad están pensando en la tranquilidad, el cantante británico se encarga de que sus presentaciones internacionales sean un despliegue de energía. Pero ojo, que esa vitalidad no es magia ni suerte; es el resultado de una preparación rigurosa que combina actividad física constante y una dieta planeada al detalle para aguantar conciertos de varias horas.

Mick Jagger es el vocalista de The Rolling Stones, una de las bandas de rock and roll más famosas y duraderas de la historia, formada en Londres en 1962. A lo largo de décadas, se ha consolidado como un ícono mundial, destacando no solo por su música sino por un estado físico que deja a todos boquiabiertos.

El entrenamiento: nada de locuras, pero mucha disciplina

Para Jagger, la clave no es volverse loco en el gimnasio, sino entrenar con inteligencia. El músico reveló que su método de trabajo físico consiste en entrenar cinco o seis días a la semana, alternando entre el gimnasio y el baile, complementando todo con sprints. Según sus propias palabras: “Entreno para ganar resistencia”.

Su rutina va mucho más allá de levantar pesas o hacer el cardio básico que hace cualquiera. El cantante se enfoca en la resistencia, la fuerza y, sobre todo, la flexibilidad. Esto es fundamental para poder ejecutar esas coreografías que ya son su marca registrada frente a audiencias masivas. Para lograr esa movilidad y control corporal, Jagger integra disciplinas como el ballet, el yoga y el pilates, que le ayudan a potenciar el equilibrio y la coordinación.

El movimiento es una constante en su vida. Jagger recorre hasta 12 kilómetros diarios, sea al aire libre o sobre una cinta. Cuando el clima no ayuda o la agenda se pone apretada, no pone excusas y reemplaza ese cardio con natación, ciclismo o sesiones de kickboxing. Durante años, este proceso estuvo bajo la supervisión del preparador físico noruego Torje Eike, quien se enfocó en el alto rendimiento y la capacidad aeróbica del cantante con sesiones que podían durar hasta tres horas, aunque Jagger aclara que es un plan adaptado estrictamente a sus necesidades laborales.

La dieta: comer mucho, pero comer bien

Si el ejercicio es el motor, la nutrición es el combustible. El estilo de vida de Jagger se basa en priorizar frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. En cuanto a las proteínas, sus fuentes principales son el pollo y el pescado. Además, la palta es un elemento constante en su dieta, un detalle que Isadora Puiggené mencionó en el libro Pacto con el diablo.

Lo que sí dejó fuera del menú son las carnes rojas y los productos ultraprocesados. Sin embargo, hay un punto donde Jagger rompe con la idea de la "dieta ligera": la cantidad. El cantante subraya que necesita una ingesta calórica alta para compensar el desgaste físico de sus shows. Al respecto, cuenta que la gente suele decirle: “No estás comiendo”, a lo que él responde: “Tengo que comer muchísimo” y “Acabo de comer el doble que vos”. Para él, el verdadero reto no es restringirse, sino saber elegir alimentos nutritivos en porciones abundantes.

El ritual antes del show

La disciplina de Jagger no se detiene cuando llega el día del concierto. El músico enfatiza la importancia de empezar sus actividades temprano y evitar pasar largos períodos de inactividad justo antes de subir al escenario. Este enfoque preventivo es lo que le permite mantener una carrera longeva sin descuidar su salud.

En lugar de especializarse en un solo deporte, Jagger prefiere una combinación equilibrada de actividades. Esta metodología es la que sostiene la estabilidad física necesaria para brillar bajo las luces de los estadios y mantener ese equilibrio entre el esfuerzo, la comida y la constancia diaria. Honestamente, con esa rutina, cualquiera de nosotros ya habría tirado la toalla en la primera semana. ¿Quién se anima a intentar el menú de palta y 12 kilómetros diarios?