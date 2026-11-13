Camila Fernández: nominación al Latin GRAMMY y un bebé en camino

Espectáculos

Camila Fernández está en Las Vegas para la 27a. edición de los Latin GRAMMY y la verdad es que tiene motivos de sobra para estar feliz. La cantante está nominada por primera vez en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi gracias a su disco La Fernández.

Pero el éxito profesional no es lo único que celebra. La artista también compartió que está esperando su segundo hijo junto a su esposo, Francisco Barba. Entre la emoción de pelear por el gramófono y la dulce espera, la intérprete de temas como Suéltame o No manches se siente en una racha de plenitud total.

Honestamente, ganar un premio así mientras se prepara para ser mamá por segunda vez sería el combo perfecto. ¿Será que se lleva el trofeo a casa para el bebé?