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Cazzu acaba de soltar "Latinaje (Deluxe)", una extensión del álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta nueva edición, producida por Nicolás Cotton, busca profundizar en la exploración de los sonidos latinoamericanos y sirve para darle un cierre discográfico a una de las etapas más significativas de su trayectoria artística. El proyecto, que ya está disponible en plataformas digitales, reivindica sus raíces y celebra la diversidad musical de la región.

El álbum original debutó en el puesto #1 de Billboard Latin Albums y sumando más de 1.450 millones de reproducciones globales. Fue un viaje sonoro donde Cazzu se aventuró en géneros como el tango, la chacarera, la salsa, el corrido tumbado, el merengue y el bolero. Para lograr este sonido, la artista escribió todo el disco y realizó grabaciones con orquestas en diferentes países de Latinoamérica, poniendo a la mujer en el centro de la narrativa para explorar su vulnerabilidad y fortaleza.

Este proyecto también impulsó su crecimiento en vivo con la gira "Latinaje en Vivo". La artista agotó fechas en ciudades de Estados Unidos como Chicago, Phoenix, San José, San Diego, San Antonio y Houston, además de presentarse dos noches en el YouTube Theater de Inglewood y en el Infosys Theater del Madison Square Garden en Nueva York. También llenó recintos en Querétaro, México, y en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, Bolivia. En España, agotó Las Ventas en Madrid y tuvo dos noches llenas en Razzmatazz, Barcelona. Un momento clave fue el 3 de octubre, cuando hizo el primer estadio de su carrera en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, su provincia natal, frente a 20 mil personas. Ahora, la artista se prepara para la etapa final con la gira "Adiós Latinaje", que incluye 17 shows entre México, Bolivia y Estados Unidos.

La crítica internacional no se quedó callada y calificó a "Latinaje" como uno de los lanzamientos más importantes del año. Vogue México lo consideró uno de los acontecimientos musicales más notables del año en la música latina, y Rolling Stone destacó su carácter ambicioso y unificador. The New York Times resaltó su confianza al transitar por estilos latinos y españoles, y Billboard subrayó su combinación de tradición, desamor y orgullo cultural.

Aquí tienes el desglose completo del tracklist de esta edición deluxe:

1. Intro

El inicio del viaje sonoro que abre el proyecto.

2. Jujuy estrellado

Una pieza que forma parte del recorrido musical de la artista.

3. Copla

Canción que integra los sonidos regionales en la propuesta.

4. Mala suerte

Tema incluido en la secuencia del álbum.

5. Me tocó perder

Una composición que se suma a la narrativa del disco.

6. Dolce

Una de las canciones que ayudó a consolidar el proyecto en plataformas digitales.

7. Balada malvada

Tema que explora la versatilidad artística de Cazzu.

8. Ódiame

Canción que forma parte del universo de Latinaje.

9. Perdón si no te llamé

Una pieza más en el recorrido emocional del álbum.

10. Engreído

Tema que cuenta con la colaboración de Elena Rose.

11. Que disparen

Canción integrada en la estructura del disco.

12. Llámame cuando amanezca

En esta edición deluxe se incluye una versión de este tema en homenaje a Horacio Guarany.

13. Una Loca Enamorada

Canción que cuenta con la colaboración de WIU.

14. Pobrecito mi patrón

Tema que sigue la línea sonora del proyecto.

15. Con otra

Una de las canciones más destacadas y reproducidas globalmente.

16. La cueva

Otro de los temas que se consolidaron como pilares de su trayectoria.

17. Inti

Composición que expande el universo musical del álbum.

18. Te besé

Una de las canciones inéditas incorporadas en esta versión deluxe.

19. Otro como tú

Tema que forma parte de la extensión del proyecto.

20. Ahora

Canción que cuenta con la colaboración de Maka.

21. Por este amor

Otra de las canciones inéditas que llegan con esta edición especial.

22. Menú de degustación

El cierre del tracklist que completa la experiencia de Latinaje.