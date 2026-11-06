Албена Павлова е с личен шофьор в София, но има уловка

Развлечения

Албена Павлова се движи из центъра на София с личен шофьор, но вместо да плаща на чужд човек, актрисата се ползва от услугите на съпруга си Емил Марков.

Двамата са едно от най-известните актьорски семейства в България и често се пресичат в професионален план. Албена е водеща актриса в Сатиричния театър през 2025 г., а ролята ѝ на Майка Кураж в едноименната постановка ѝ осигури и две престижни награди – „Аскер“ за главна женска роля и „Икар“.