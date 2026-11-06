Списък с желания и паник атаки: Габриела вдига летвата в „Ергенът“

Развлечения

Габриела има много конкретни изисквания към Педро, когато става въпрос за романтика. В списъка ѝ с пожелани подаръци фигурират колие с розов опал, пръстен и голям букет рози. Нещата обаче не са само бижута и цветя, защото в снощния епизод се стигна до сериозно напрежение.

Габи и Радо сложиха край на отношенията си след пореден нощен скандал. Бизнесменът реши да събере багажа си и да се премести в друга стая след размяна на тежки реплики. Габриела беше категорична, че не иска повече нищо от него, и дори обеща „тотален игнор“. Пред Педро тя заяви, че е най-добрата партия и че Радо тепърва ще разбере какво е изгубил. Завърши и с уточнението, че притежава способността да забравя човек само за три дни.

Драмата продължи и с Деси, която директно обвини Габи, че мечтае повече за яхти, отколкото за семейство. Тези думи доведоха до паник атака при Габриела. Въпреки че Радо се опита да я успокои и да я прегърне, тя се отдръпна и настоя раздялата им да бъде обявена официално пред всички на банкета.

Нека сме честни – списъкът с бижута е смел, но драматичните завои в „Рая“ са още по-интензивни. Дали „тоталният игнор“ ще издържи или пак ще видим някоя драма по време на следващия банкет?