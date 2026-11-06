Четирима предатели и пълно напрежение: Вторият сезон на „Traitors“ започна с огън

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Вторият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ официално стартира и още от първия епизод стана ясно, че залозите този път са сериозно повишени. Общо 25 известни български личности прекрачиха прага на двореца Евксиноград, за да се включат в игра, където доверието е най-ценният ресурс, а предателството дебне зад всеки ъгъл. Форматът събира микс от популярни лица от света на музиката, спорта, киното и социалните мрежи, събрани в една игра.

Сред участниците са Наум Шопов, Теа Минкова, Поли Генова, Нанси Карабойчева, Емил Конрад, Неделчо Богданов, Мила Михова, Мария Чакърдъкова и Александра Жекова. В играта участват и братята Георги и Валентин Братоев, чието присъствие веднага предизвика въпроси дали роднинската връзка ще се окаже стратегическо предимство или просто голяма мишена за останалите.

Първи съюзи и подозрения

Още при влизането в двореца стана очевидно, че предишни връзки между играчите ще играят ключова роля в стратегията им. Най-много внимание привлякоха Наум Шопов и Теа Минкова, които бързо подчертаха, че влизат в играта като отделни играчи, а не като единен отбор.

Първият голям шок дойде по време на церемонията за избиране на Предателите. С завързани очи и в атмосфера на огромно напрежение, участниците чакаха решаващия докосване по рамото, което определя съдбата им. Веднага след това започнаха първите догадки, като играчите започнаха да търсят скрити знаци в поведението на останалите, дори преди да имат реални доказателства. Имена като тези на Дани Върбанов, Мила Михова, Кристина Костова и Неделчо Богданов бяха най-често обсъжданите в първите часове, като съмненията се градяха основно върху интуиция, език на тялото и кратки разговори.

Паралелно с параноята започнаха и първите опити за изграждане на коалиции. Някои от участниците открито обсъждаха нуждата от съюзи, като още в първия ден се заговори за формирането на по-големи групи, които да имат влияние върху решенията, вземаните на Кръглата маса.

Парите и неочакваните обрати

Първата мисия на сезона не разочарова и постави играчите в ситуация на борба за пари. Разделени на два отбора, те трябваше да се избият за първите средства в общия награден фонд. В крайна сметка и двата отбора се справиха отлично и успяха да донесат пълните 15 000 евро в касата на сезона.

Докато играчите се бореха за пари, празненството за рождения ден на Мария Чакърдъкова неочаквано се превърна в нов източник на напрежение. Поредица от телефонни разговори с Владо Карамазов накара участниците да анализират всяка дума и да изградят нови теории за това кой всъщност заема скрити роли в играта.

Най-големият обрат обаче се остави за самия край на епизода. Когато избраните Предатели се събраха на първия си конклав, Владимир Карамазов разкри нещо, което обърна всички предварителни сметки: този сезон няма да има трима, а цели четирима Предатели. Тази новина моментално отвори вратата за още повече стратегии, заблуди и хаос в двореца.

„Traitors: Игра на предатели“ се излъчва всеки петък и събота от 20:00 ч. по bTV, а за тези, които не могат да чакат, епизодите са достъпни 24 часа по-рано в платформата VOYO.