Теодора Духовникова превърна пазаруването в истинско модно шоу

Развлечения

Теодора Духовникова е била забелязана на път за пазар, макар да бърза за ежедневните си задачи. Тя заложи на изцяло черна визия, която изглеждата супер стилно и точно в тон с най-новите тенденции.

Комбинацията е класика, но с модерен привкус: широко кожено яке, къса кожена пола, елегантни обувки на тънки токчета и маркова черна чанта за завършека. Честно казано, с такъв лок дори най-бързата разходка за покупки става събитие, а женствеността на актрисата я прави напълно способна да мине за холивудска знаменитост.

Ние обожаваме този тип увереност – когато изглеждаш така, дори най-обикновената задача се превръща в истинско модно изказване. Смелият кожен комплект е заслужил пълна оценка.

Вие бихте ли облекли така нещо за пазаруване или това е твърде екстравагантно за пазаруване?