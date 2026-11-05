Вино, капама и много традиция: Мария Жекова ни води в Гоцеделчевския край

Развлечения

В събота, 7 ноември, от 11:00 ч. по bTV, „Вкусът на България“ ни отвежда на пътешествие из Гоцеделчевския край. Водещата Мария Жекова ще се запознае с три поколения винари, които са превърнали работата по земята в призвание и разкриват как семейната приемственост, съхранените знания и стремежът към качество дават нов живот на древен занаят.

Първата спирка са лозовите масиви край Гоце Делчев. Там агрономът Атанас ще разкаже за спецификите на местния вкус и грижите по гроздето. Семейството залага на българския сорт рубин и ароматния тамянка. Ще разберем как почвата, водата и климатът определят вкуса на виното и защо вниманието към всеки детайл е ключово за реколтата.

Мария ще се потопи и в историята на семейна винарна, създадена от наследници на земеделци, които са решили да развиват винопроизводството заедно с местния туризъм. Обичаме този подход – вино и разходка в природата звучат като идеалния план.

Кулинарната част на епизода не остава назад, като водищата ще открие богатството на Неврокопския край. В менюто влизат легендарната неврокопска капама и петлева супа от птици, отглеждани в собствено стопанство. За финал Мария Жекова ще сготви ръчно свит кускус с диви гъби, домашно претопено масло, тученица и свежи билки от местните градини. Звучи вкусно, нали?

Ще ги гледаме всяка събота в 11:00 ч. по bTV.