Ана Пападопулу празнува рожден ден и Нова година на сцена

Развлечения

Ана Пападопулу ще отбележи рождения си ден в навечерието на Нова година на театралната сцена. На 31 декември актрисата ще бъде на сцената на Народния театър в спектакъла „Малката Англия“.

Ана признава, че големите събирания и шумните партита никога не са били нейното нещо. За нея истинската благословия е домашната обстановка с близките, а традицията ѝ е проста – торта гараш, направена от майка ѝ, и духане на свещички.

Тази година обаче празникът ще бъде споделен с много хора. Ана вярва, че зрителите ще изживеят много специална вечер, защото „Малката Англия“ е магично преживяване.

В постановката тя влиза в ролята на Мурена – неомъжена жена на острова, която сама описва като „малкия дявол“ и критичната мисъл в историята. На сцената тя споделя пространството с плеяда от звезди, сред които Александра Свиленова, Анета Иванова, Боряна Маноилова, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев и Димитър Николов.

Честно казано, кой би отказал да посрещне Нова година като „малък дявол“ в Народния театър? Ние бихме!