Ани Салич обяви война на бръчките след отслабването

Развлечения

Ани Салич се раздели с излишните килограми, но вместо да празнува новата си фигура, вече е намерила нов повод за стрес. Въпреки че зрителите са в пълен възхищение от промяната, водещата на Нова тв се е вторачила в леко отпуснатата кожа и бръчките, които според нея развалят целия ефект.

Оказва се, че новинарката е станала прекалено критична към отражението си в огледалото и трудно приема промените в лицето си, дори когато професионалният грим върши работа. Колежките ѝ смятат, че тя просто е перфекционистка с много високи критерии и в случая по-скоро си внушава, тъй като изглежда прекрасно.

Най-много я дразнят линиите по шията и т.нар. „баркод“ около устата. След като е стопила килограмите, кожата на места е загубила плътността си, което изобщо не е допаднало на Ани.

В нюзрума на Нова се говори, че любимката на зрителите вече търси специалисти по козметика и пластична хирургия за освежаване и изглаждане на кожата. Засега обаче няма потвърждение дали действително е стигнала до консултации или планира реална намеса под ножа.

Докато тя се бори с вътрешните си демони, фенките ѝ в социалните мрежи не разбират от какво се оплаква. За тях тя е свежа, видимо подмладена и дори е пример за това как може да се промени визията на зряла възраст. Очевидно обаче комплиментите от чужди хора не помагат, когато си сам най-строгият критик.

Преди време в телевизионните среди се заговори, че Салич се е доверила на популярната инжекция за отслабване „Мунджаро“. Според слуховете именно този метод стои зад стопените килограми. Тогава се коментираше колко добре изглежда новинарката, но сега, ако се вярва на нейни колежки, тя вече е намерила следващата битка – този път с бръчките.

Дали наистина има нужда от корекции, или просто трябва да си направи една селфи с добър филтър и да си признае, че е супер?