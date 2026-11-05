Александра Жекова сменя сноуборда с психологическите игри в „Traitors“

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Александра Жекова се подготвя за нов вид състезание, при което физическата подготовка и спортният опит не са достатъчни. От 6 ноември тя ще бъде част от втория сезон на психологическата игра „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. В тази среда тя ще трябва да замени скоростта и реакциите си на пистата с наблюдателност и анализ на поведението на хората, за да прецени доколко може да се довери на думите им.

В „Traitors“ емоциите и личните симпатии неизбежно влияят върху преценката. Александра смята, че в подобни ситуации е ключово човек да си задава въпроса какво точно е виждал и какво всъщност е добавил като собствено обяснение. Макар и свикнала да бъде под наблюдение, тя знае, че в играта всяка нейна реакция може да бъде разтълкувана по различен начин. Дори професионалните познания по психология не са магически инструмент за разчитане на чужди мисли, а по-скоро средство за разглеждане на различни обяснения и проверка на собствените предположения.

Инстинктите от пистата срещу човешката сложност

Има ли нещо от спортния инстинкт, което се пренася в такава игра? Определено – бързата реакция, наблюдателността и способността да смениш решението си, когато обстоятелствата го изискват. Александра обаче прави важно разграничение: на спортното трасе движението на съперника дава сравнително ясни сигнали за следващата стъпка, докато човешкото поведение е много по-сложно и една и съща реакция може да има десетки различни причини. За нея интуицията е просто отправна точка за внимание, а не окончателно доказателство. Едно от най-големите изпитания в играта ще бъде да не приема първото си впечатление за истина и да остави място за възможността да греши.

Самата тя признава, че понякога се изненадва от собствените си реакции. Едно е да наблюдаваш ситуацията отстрани и да си представяш как би постъпил, а съвсем друго е да се окажеш в нея, когато са замесени несигурност, отношения и лични емоции. Дори когато човек полага усилия да опознава себе си, винаги остава място за неочаквани реакции.

Нови приоритети и смисъл

За много хора Александра остава образът на силна, дисциплинирана и безстрашна жена, която винаги знае накъде върви. Тя обаче не крие, че зад този имидж има цял човек с колебания, чувствителност и потребност от подкрепа. Радва се, че хората имат възможност да опознаят и тази нейна страна, далеч от състезателните екипи и спортните постижения.

Промяната след професионалния спорт е за нея нещо повече от смяна на ежедневието. Години наред животът ѝ е бил организиран около тренировки, подготовка и следващи състезания. Днес източниците на смисъл са различни – семейството, дъщеря ѝ, работата, ученето и времето сред природата. Амбицията не си е отишла, но отношението към успеха и начина, по който измерва пълноценния живот, се е променило. Тя все по-често си задава въпроса как се чувства в живота, който създава, и иска да има време да го преживява. Майчинството е един от най-силните двигатели на тази промяна, напомняйки ѝ, че детството на дъщеря ѝ се случва точно сега и някои моменти не могат да бъдат отложени.

Борбата с високите изисквания

Като професионален спортист Александра е свикнала с високи изисквания, постоянна дисциплина и стремеж към подобрение. Тези качества са ѝ помогнали да постигне много, но понякога се превръщат в тежест, когато се пренесат във всяка сфера от ежедневието. Тя признава, че е невъзможно непрекъснато да си на върха на възможностите във всички роли. Затова сега се учи да разпознава кога е нужно повече усилие и кога е време за почивка, подкрепа или различен подход. Не е отказала от дисциплината и отговорността, но се опитва да ги съчетае с повече разбиране към собствените си възможности.

Едно от най-интересните предизвикателства за човек от състезателна среда е да приеме, че вече няма нужда непрекъснато да доказва нещо. В спорта резултатите са ясни – време, място, класиране. След края на кариерата обаче трябва да се намерят други ориентири. За Александра е важно какво стои зад желанието да постигне поредната цел – дали е любопитството и стремежът за нещо смислено, или просто нуждата от одобрение. Категорична е, че един резултат не може да обобщи стойността на човека.

Що до доверието в игра, която те кара да се съмняваш дори в най-близките съюзници, тя признава, че по природа предпочита откритостта. За нея доверието се изгражда постепенно чрез разговори, последователност и съответствие между думите и действията.

Дали спортният характер ще я спаси от предателствата или ще бъде „изиграна“ от емоциите?