Таксиджия се нахвърля на Камен Воденичаров: „Ти провали бъдещето на сина ми!“

Развлечения

Камен Воденичаров се е озовал в ситуация, която звучи като сценарий за комедия, но за него е била истинско изпитание за нервите. Всичко започва съвсем стандартно – артистът бързал за уговорена среща и решил да вземе първото свободно такси, което видял на улицата. Очаквал е обикновенно пътуване, но вместо поздрав или молба за снимка, той бил посрещнат с неочаквани и доста тежки обвинения от страна на шофьора.

Камен е свикнал непознати да го заговарят за музикалната му кариера, телевизионните му участия или за годините, в които е бил част от „Ку-ку“ и „Каналето“. Този път обаче разговорът нямал нищо общо с фенско любопитство. Шофьорът разпознал известния си клиент и веднага дал да се разбере, че иска да обсъди с него един много сериозен въпрос. Вместо автограф или селфи, Воденичаров получил упреци, че е съсипал живота на сина на таксиметровия шофьор.

Песента, която „провали“ един живот

Обвинението първоначално прозвучало толкова странно, че Камен трудно могъл да разбере каква връзка има той с личната съдба на един млад мъж. Оказало се, че всичко е започнало преди много години. Таксиджията обяснил, че синът му навремето бил огромен почитател на песента „Не съм избягал“, изпълнявана от Воденичаров. Младият човек се впечатлил толкова силно от посланието на песента, че взел едно от най-важните решения в живота си – вместо да замине да учи в чужбина, той решил да остане в България.

Тогава синът вероятно вярвал, че родината му може да предложи достатъчно възможности за развитие и успешна професионална реализация. Години по-късно обаче бащата започнал да гледа на този избор по съвсем различен начин. Според него оставането в България се оказало сериозна пречка пред бъдещето на сина му. Вместо да приеме случилото се като лично решение на младежа, разгневеният родител решил да потърси отговорност от самия изпълнител на песента.

Талант без място за изложба

По време на този емоционален разговор шофьорът разкрил и конкретната причина за разочарованието си. Оказало се, че синът му е художник, когото бащата смята за изключително талантлив. Според него младият мъж има сериозни творчески способности, но не успява да намери достатъчно възможности да представи произведенията си пред публика. „Синът ми си остана в България и сега, понеже е много талантлив художник, няма къде да излага картините си“, оплакал се мъжът.

В яда си таксиджията отправил и груби думи по адрес на общата ситуация в страната. Той бил убеден, че ако синът му беше заминал да учи зад граница, днес щял да има много по-добри перспективи. Тъй като според него решението да остане било повлияно от „Не съм избягал“, за виновник посочил Камен Воденичаров. Разговорът станал толкова напрегнат, че шофьорът почти настоявал артистът да поеме отговорност и едва ли не очаквал официално извинение за влиянието, което песента е оказала върху живота на сина му.

От таксиметров скандал до сценично шоу

Камен Воденичаров, който е едно от най-разпознаваемите лица в българския шоубизнес и зрителите помнят от предавания като „Ку-ку“, „Каналето“ и „Последният печели“, не планира да остави тази среща само като неприятен спомен. Той решил да включи цялата история в едно свое бъдещо сценично представление. Идеята му е да събере в него различни любопитни, забавни и понякога напълно невероятни истории от живота и кариерата си, а случаят с таксиджията ще бъде една от тях.

Засега Воденичаров не е обявил кога точно ще представи новия си спектакъл, но историята остава като куриозен пример за това колко различно хората могат да възприемат едно и също послание. Докато за мнозина „Не съм избягал“ е символ на обичта към родината и желанието да се намери място в България, за сина на шофьора тя е имала лично значение, което години по-късно бащата определя като пропусната възможност. Камен признал, че случката е сред онези, които едва ли някога ще забрави, особено щом дори не е подозирал за съществуването на човека, чието бъдеще според баща му е променено от една негова песен.

Дано следващият път Камен си вземе Uber, за да избегне „отговорността“ за чужди кариери.