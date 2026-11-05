Мартина Пенева за новия филм „Немигранти“: През конфликта се ражда истината

Развлечения

Новият български филм „Немигранти“ разказва за съдбата на едно малко българско градче, изправено пред обезлюдяването и загубата на младите си хора. В центъра на историята са герои, които по неочакван начин се обединяват, за да спасят мястото, което наричат свой дом. Филмът се опитва да отговори на въпросите какво кара хората да останат там, където бъдещето изглежда като едно голямо неизвестно, и дали една общност може да се промени, когато надеждата започва да изчезва.

Мартина Пенева е една от младите звезди в продукцията, където влиза в ролята на Лили. Тя описва героинята си като особено момиче с богато въображение, идилистична нагласа и склонност да живее в собствен свят. Лили е наивна и истински „книжен плъх“, а Мартина споделя, че притежава същите качества в себе си, което е направило ролята подходяща за нея.

Тъга, глобализация и лични избори

Когато става въпрос за темата за емиграцията, Мартина не крие песимизма си. Според нея е тъжно и това, че хората си тръгват, и това, че тези, които остават, губят вяра в промяната. Тя смята, че живеем в свят на отчуждение и че България вече е част от глобалния процес, при който проблемите са едни и същи навсякъде. Според актрисата „спасение няма и е тъжно навсякъде“, независимо къде човек реши да отиде.

Размислите ѝ за избора да остане в България са по-остри. Когато е попитана как гледа на това решение, тя заявява, че след Деня на народните будители, тази неделя, за пореден път не е доволна от избора си да остане в страната. Въпреки това, чрез историята на „Немигранти“ тя е открила, че всяка загуба може да бъде шанс за трансформация в нещо по-добро и че любовта винаги надделява.

Хуморът като спасение

Въпреки сериозните теми за самотата и сблъсъка между поколенията, „Немигранти“ е преди всичко комедия. Мартина подчерква, че това е ключово, защото ако човек не може да погледне на живота с лека насмешка, значи се е взел твърде насериозно. Именно ситуационният хумор помага на зрителя да се припознае в героите и да погледне по-леко на най-тежките житейски ситуации.

Актрисата разказва, че атмосферата на снимачната площадка е била забавна през цялото време. Тя определя екипа като страхотен и задружен, като казва, че всички са работили задружно пред и зад камерата и че е благодарна, че е била част от процеса.

Екипът зад камерата

Филмът е пълнометражният режисьорски дебют на Стефан Белов, който е работил по сценария заедно с Христо Христов, чиято е и идеята за историята. Продукцията е реализирана от „А ПЛЮС ФИЛМС“ с финансовата подкрепа на Националния филмов център, а дистрибуцията е поета от „НЮ МЕДЖИК ФИЛМС“.

За визията отговаря оператор Мартин Балкански, а художникът е Самуил Ганев. Продуцент на филма е Христо Дерменджиев. Актьорският състав е впечатляващ и включва Мак Маринов, Александра Лашкова и Кирил Недков. В проекта участват също Калин Арсов, Николай Върбанов, Лидия Стефанова, Йорданка Йовева, Цветан Тодоров, Мина Каукова и Венцеслав Димитров, а Мария Статулова прави специално участие.

Как мислите – възможно ли е наивността на Лили да е точно това, от което имаме нужда, за да не се предадем пред „глобалния свят“?