Тайната на скъпия вид: как да превърнем обикновените постери в истинско изкуство

Развлечения

Постерите са най-лесният и достъпен начин да вкараме индивидуалност в дома си. Те носят цвят, настроение и характер във всяка стая, но нека сме честни – често завършват като обикновена декорация, вместо да бъдат стилен акцент. Според интериорните дизайнери обаче има един детайл, който променя играта напълно: правилното рамкиране. Не е нужно да инвестираме в скъпа картина или оригинално произведение на изкуството, защото дори най-обикновеният постер изглежда елегантно, когато е в подходящата рамка.

Магията на паспартуто

Ако искаме постерът ни да изглежда по-изискан, най-бързото решение е добавянето на паспарту. Това е картонената рамка, която обгръща изображението и го отделя визуално от външната рамка. То създава необходимото пространство около принта и автоматично насочва вниманието към него. Резултатът е, че дори сравнително евтината илюстрация започва да прилича на произведение, внимателно подбрано за художествена галерия.

Особено добре се получава с по-широко бяло или кремаво паспарту. То придава завършен вид на изображението и го прави много по-изразително, без при това да отвлича вниманието от композицията или цветовете му.

Изборът на рамка и балансът

Рамката не е просто нещо, което трябва да пасва на цвета на стената или мебелите. Тя трябва да подчертава самия характер на постера. За минималистични илюстрации, фотографии или изображения с топли тонове най-добрият избор са дървените рамки в естествени нюанси. Ако търсим по-графично и модерно излъчване, черните рамки са за нас, а за нотка класическа елегантност можем да заложим на златистите.

Важно е да внимаваме за пропорциите – рамката не трябва да бъде прекалено масивна, ако самото изображение е деликатно или малко. Целта е да постигнем перфектен баланс между всички отделни елементи.

Размерът и изкуството на подредбата

Една от най-честите грешки е поставянето на твърде малка рамка върху голяма празна стена. В такъв случай дори най-красивият постер изглежда незначителен и просто се изгубва сред останалите предмети в помещението. За впечатляващ ефект е по-добре да заложим на голям формат или да комбинираме няколко рамки в обща композиция.

При създаването на такава галерия е добре да има визуална връзка между тях – например чрез сходни цветове, обща тема или еднакви рамки. Не е нужно всички постери да са с еднакъв размер; различните формати всъщност създават динамика и интерес, стига да се запази усещането за баланс.

За да не изглежда декорацията случайно поставена, трябва да обърнем внимание на разположението. Ако слагаме няколко рамки една до друга, най-добре е първо да ги подредим на пода, за да преценим композицията. Когато поставяме изображения над диван или конзолна маса, групата от рамки трябва да бъде съобразена с ширината на мебелите. Друг вариант е да изберем един единствен голям постер, който да бъде фокусна точка на стаята – идеално решение за минималистични интериори, където всяка декорация има голяма визуална тежест.

Детайлите, които ни се забелязват: стъклото

Не бива да подценяваме и стъклото, защото то влияе на крайния резултат. Силните отражения могат да попречат на възприемането на изображението, особено ако рамката е срещу прозорец или в стая с много естествена светлина. В такива случаи антирефлексното стъкло е най-добрият избор, за да се вижда изображението ясно от всички ъгли.

За тези, които притежават по-ценни фотографии или принтове, вариант е стъкло със защита от UV лъчи. То помага да се ограничи избледняването на цветовете с времето и запазва визията на произведението.