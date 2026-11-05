Сантра едва не се пенсионира заради... мързел

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Сантра обмисляше да сложи кръст на певческата си кариера, но причината, по нейните думи, е мързел. Александра Сълкова призна, че наистина е мислила да се откаже от пеенето, след като е качила клипче, в което обявява, че обмисля да го направи „завинаги“.

Певицата е била откровена, че е загубила вкус и енергия към правенето на музика. Допуска, че мисълта за отказване може да е заради спад на физическия тонус. Тя смята, че е напълно нормално на 40 години сценичната енергия да не бъде такава, каквато е била на 20, и че това не е нормално.

Разбира се, Сантра се надява, че това е било временно състояние, защото умората е нещо, което всеки изпитва. Тя споделя и че без вдъхновение остават само рационалните аргументи. Можеш да си кажеш, че трябва да продължиш, защото имаш утвърден образ и отговорност към публиката, но без „искрата“ е изключително трудно да бъдеш артист, който възпламенява с песните си.

В крайна сметка обаче феновете и меломаните са спасили ситуацията. След като е споделила намеренията си, Сантра е получила стотици коментари, в които хората настояват в никакъв случай да спира.

Освен подкрепата, самата музика е помогнала за възстановяването на желанието ѝ. Въпреки че е чувствала как изворът на творческото начало пресъхва, е било достатъчно да чуе парчета, които ѝ харесват и я потопяват в магията на музикалното изкуство, за да реши, че все пак трябва да продължи.

Честно казано, всички сме били там – когато просто искаш да хвърлиш всичко и да легнеш, но после се сетиш, че всъщност обичаш това, което правиш. Дано мързелът не се върне скоро, защото все пак искаме нови хитове!