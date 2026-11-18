Развлечения

Мартин Николов, известен като Елвиса, отново се оказа в центъра на вниманието, но този път не заради нов любовен триумф, а заради татуировка, която предизвика вълна от въпроси. Бизнесменът показа голяма червена роза на ръката си, под която е изписан категоричен надпис на английски: „Never trust a woman“ („Никога не се доверявай на жена“).

Изборът на символ е изключително провокативен, тъй като червената роза е основният белег на риалитито „Ергенът“. В предаването тя е знак за романтичен интерес, избор и възможност за бъдеще между двама души. При Мартин обаче романтиката на цветето е контрастирана с горчиво послание, което звучи като предупреждение след болезнен любовен опит. Дали татуировката е директно свързана с конкретна жена, бизнесменът не уточнява.

Последното парче от пъзела

Още повече любопитство предизвика и описанието, с което Мартин придружи снимката на новата си татуировка в социалните мрежи. Той написва: „My last piece of the puzzle“ („Последното парче от пъзела“). Това кратко, но загадъчно изявление може да се тълкува по различни начини – като знак, че е приключил определен етап от живота си, или че е стигнал до важно лично заключение. Не е изключено и това да е просто провокативен жест, целящ да предизвика реакции сред последователите му, тъй като той не е посочил публично коя точно случка или връзка е вдъхновила надписа.

Драмата с Даниела и Йоана

Когато говорим за любовните приключения на Елвиса, една от най-обсъжданите истории е тази с Даниела Рупецова. Двамата се сближиха през четвъртия сезон на „Ергенът“, където Мартин демонстрира силен интерес към нея и в крайната сметка я избра на финала. Зрителите видяха как напускат шоуто като двойка, но романтичната история не продължи дълго извън телевизионния формат. Според публичните разкази раздялата им настъпва само три дни след края на предаването. Мартин не скри, че отношенията им завършват по начин, който не е очаквал, а раздялата остави част от почитателите им разочаровани.

След края на връзката с Рупецова, в живота на Мартин отново се появява Йоана Илиева. Тя е позната на публиката, тъй като влезе в „Ергенът“ точно заради него, с когото е имала отношения преди участието му. Йоана се надяваше да му докаже, че чувствата ѝ са живи и че заслужават втори шанс. Първоначално опитът ѝ се проваля, тъй като той избира Даниела, но след раздялата им Мартин и Йоана възстановяват връзката си. За съжаление, и тази любовна история приключва, а подробностите около края им остават повод за различни интерпретации в светските среди.

Изневери и признания с Емануела

Любовният път на Елвиса преминава и през отношения с попфолк певицата Емануела, които завършват с публично признание за изневяра. В интервю пред Мон Дьо по NOVA изпълнителката разкрива, че Мартин ѝ е изневерил и че той сам е признал за случилото се. „Мартин Елвиса ми изневери! Той си призна, беше честен, но тогава вече всичко беше загубено“, споделя тя. Емануела добавя, че макар историята им да е могла да бъде красива, тя всъщност никога не е изпитвала истинска любов към него. Въпреки това тя подчертава, че не таи лоши чувства към бившия си партньор.

Мартин Николов се утвърди като една от най-коментираните личности в българските риалити формати, след участия в „Игри на волята“ и „Ергенът“. Неговите конфликти, откровени изказвания и бурни връзки винаги са в центъра на дискусиите. Сега той заменя телевизионните признания с послание върху кожата си, като оставя последователите си сами да сглобят „последното парче от пъзела“.

Дали това е символичен край на разочарованията му, личен житейски урок или поредната провокация, знае единствено самият Мартин.