Валери Божинов-младши и Десита се снимат в закачливо селфи
Валери Божинов-младши отново стана тема за приказки, след като публикува селфи с попфолк певицата Десита. Двамата се позират прегърнати пред огледало, като кадърът е далеч от официалните снимки – младият Божинов е с бял суитшърт и игриво е изплезил език, докато Десита държи телефона и снима.
Преди време Валери-младши се е снимал и с друга попфолк изпълнителка – Биляниш. Дали просто си правят приятелски селфита или тук има нещо повече, което още не сме забелязали, е голямата мистерия.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.