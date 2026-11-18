Развлечения

Валери Божинов-младши отново стана тема за приказки, след като публикува селфи с попфолк певицата Десита. Двамата се позират прегърнати пред огледало, като кадърът е далеч от официалните снимки – младият Божинов е с бял суитшърт и игриво е изплезил език, докато Десита държи телефона и снима.

Преди време Валери-младши се е снимал и с друга попфолк изпълнителка – Биляниш. Дали просто си правят приятелски селфита или тук има нещо повече, което още не сме забелязали, е голямата мистерия.