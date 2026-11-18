Развлечения

На 30 юни 2027 г. София ще посрещне една от най-обичаните рок групи в света. Foo Fighters ще излязат за първи път на българска сцена, като за място на това историческо събитие е избран Националният стадион „Васил Левски“. Концертът е част от турнето Take Cover, което организаторите определят като най-мащабното в цялата история на бандата. Към Дейв Грол и компания в София ще се присъединят и специалните гости Slowdive и Reclus.

Очакването е за близо тричасово рок шоу, което обещава да бъде баланс между големи хитове и по-рядко изпълнявани песни, приправен с различни изненади. Списъкът с любими парчета на Foo Fighters е дълъг, защото музиката им обхваща всичко – от песни за любовта и раздялата до теми за приятелството, личните битки и новото начало. Това е онова специфично чувство, че музиката може да те изправи на крака точно тогава, когато всичко изглежда изгубено.

Историята на групата започва през 1994 г. в Сиатъл. След смъртта на Кърт Кобейн и края на Nirvana, техният барабанист Дейв Грол започва да записва собствени песни. Първият албум на Foo Fighters излиза през 1995 г., като в него Грол свири почти всички инструменти сам. Първоначално проектът не е замислен като начало на нова голяма рок група, а по-скоро като начин музикантът да се върне към живота и музиката след един тежък период. Но песните бързо намират своята публика и Foo Fighters се превръщат в истинска банда. През годините формацията печели 15 награди „Грами“ и събира десетки номинации.

Една от песните, които най-добре разказват историята им, е „This Is a Call“. Тя е първият знак, че започва нещо ново, и открива дебютния им албум от 1995 г. С нея Foo Fighters заявяват, че няма да бъдат просто поредният проект на бившия барабанист на Nirvana. Песента представя характерната комбинация на групата – мощни китари, запомняща се мелодия и глас, който може да премине от почти нежен тон към истински рок вик. Тя има особено значение за Дейв Грол, тъй като е част от първия му музикален опит, в който поема контрола върху почти всичко – от композирането до изпълнението на инструментите. В албума се усещат едновременно пънк енергията от времето му в Nirvana и любовта му към мелодичния рок.

Следващата емблематична песен е „Big Me“, която е едно от най-популярните парчета от дебютния албум, но голяма част от славата ѝ се дължи на видеоклипа. В него групата пародира рекламите на бонбоните Mentos, като създава собствен измислен продукт – Footos. Клипът е забавен и самоироничен, което е напълно различно от сериозните и мрачни визуални образи, с които тогава често се свързва алтернативният рок. Шегата обаче има неочаквано продължение – феновете започват да хвърлят истински Mentos към музикантите, когато изпълняват песента на живо. За Дейв Грол това се превръща в доста болезнен проблем, защото твърдите бонбони не са приятни, когато полетят към лицето ти. Именно това е една от причините „Big Me“ за известно време да изчезне от концертните сетлисти.

През 1997 г. излиза албумът „The Colour and the Shape“, който изстрелва Foo Fighters към следващото ниво. Сред най-силните песни в него е „Monkey Wrench“, която започва с китарен риф, не оставящ място за спокойно дишане, и постепенно прераства в мощен припев. Дейв Грол обяснява, че песента е свързана с усещането да живееш във връзка, която вече не работи, и да се чувстваш като затворник в нея. Той я описва като история за отношения, обречени да се разпаднат, което прави „Monkey Wrench“ не просто бърз рок хит, а музикален изблик на натрупано напрежение и сурова емоция.

Ако има песен, която много хора свързват с името Foo Fighters, това е „Everlong“, също от „The Colour and the Shape“. Тя показва мелодичната, романтичната и почти интимната страна на групата. Историята за създаването ѝ е любопитна – Грол открива основния китарен риф, докато работи по „Monkey Wrench“ в студио във Вашингтон. По време на пауза между записите започва да експериментира с китарата и така се ражда идеята. По-късно, по време на коледната почивка, записва сам демо версия, която според него звучи доста сурово и неофициално. В крайна сметка от тази първоначална идея се оформя една от големите класики. „Everlong“ е песен за силната връзка с друг човек – онази близост, при която всичко си идва на мястото. С годините тя става задължителен момент от концертите, а акустичните изпълнения на Грол показват колко силна може да бъде песента дори без електрическите китари.

Друг рок химн от същия албум е „My Hero“. Макар често да е възприемана като послание към големите музикални идоли, Дейв Грол обяснява, че идеята му е различна. За него героите не са задължително известни личности, спортисти или рок звезди. Понякога това са най-обикновени хора – приятели, близки и хора, които са оказали влияние върху живота ти.

Кой от тези хитове очаквате най-много на стадиона?