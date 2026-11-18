Развлечения

Регионалният център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в София е решил да не се сдържа за петата си годишнина. От 20 до 24 ноември ни чака сериозна доза международни артистични гостувания, спектакли, концерти и изложби. Програмата включва и Ден на отворените врати, както и специален форум, който ще разглежда бъдещето на съвременните изкуства в България. Центърът е пресечна точка на някои от най-интересните артистични събития у нас с фокус върху концерти, театър, танц, изложби, уъркшопи, инсталации и авангардни пърформънси.

Музикално-танцов курс за духа

Стартът на празненствата е на 20 ноември и той е в ръцете на Иво Димчев. Човекът е истински швейцарско ножче на изкуствата – певец, хореограф, актьор и режисьор, който не се притеснява да мигрира между музиката, театъра и визуалното изкуство. Той ще представи "Ди/Щраус техник“, което се описва като музикално-танцов курс за подсилване на духа, вокалните възможности и пъргавостта на публиката.

Димчев е взел за основа мелодиите на Йохан Щраус-син, за да създаде десет песни и хореографии. Те са насочени към различни аспекти на желанието и психофизическото здраве на обикновения гражданин, като са представени в лековит или „лековат“ стил. Очаквайте нещо, което е едновременно терапия и забава.

Британско техно и електронни експерименти

На следващата вечер ще видим Дениъл Ейвъри. Ако не сте го чували досега, той е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната британска електронна сцена. Ейвъри е музикант, продуцент и диджей с международна кариера, който стана известен с дебютния си албум Drone Logic през 2013 година.

Стилът му е точно това, което търсим в един добър сет – преминава границите на клубната музика и смесва техно, ембиънт, индустриални и експериментални звуци. Той е стъпквал сцени на престижни фестивали като Primavera Sound и в лондонския клуб Fabric. За петата годишнина на центъра той ще представи своя характерен музикален почерк в специален диджейски сет.

Когато фолклорът срещне електрониката

На 22 ноември се случва нещо специално с „5 години Топлоцентрала – Live Music“, където входът е свободен. Тук ще видим Владо Михайлов, който мнозина познават като победител в 11-ото издание на „Като две капки вода“, но всъщност има сериозно минало като групар. Неговият вокален път включва работа с формации като Stateside Band, „Сафо“, Angel Sky, „Сленг“, Equinox и „Риуайнд“. Той дори е споделял сцена с Боби Кимбъл от легендарните „Тото“ и Майк Джойс от „Дъ Смитс“ по време на техните гастроли в София.

Другата звезда на вечерта е Иван Шопов. Шопов е истинска машина – мултидисциплинарен артист, диджей, продуцент, композитор, ремиксатор и програматор. Той е известен с различни превъплъщения като Куух, Балкански и Дръм Кид, а музикалния му бизнес върти през лейбъла ABCD. Освен това е художник-график и автор на визията за One Man Party, като когато застане зад пулта, се превръща в истински party animal с хардажен сет.

Шопов обаче е и човекът, който изведе българската песен на международната електронна сцена с проекта Kanatitsa – Remixed, заедно с фолклорната група „Авигея“ (Сибина Раденкова, Александра Василева, Ралица Кирилова и Милена Великова). Друго негово постижение е колаборацията Infusion с Теодосий Спасов.

В афиша на 22 ноември ще се включат и „Тригайда“. Това е проект, който обединява Ася Пинчева (от „Мерудия“, „Космическите гласове на България“ и „Оратница“), мултиинструменталиста Георги Маринов - Хорхе (диджериду и гайда) и самия Иван Шопов. Те са създали жанра фолктроника – смес от традиционен роден фолклор и съвременна електроника. Тяхната музика е достигнала дори до американските етно и чил-аут чартове, звучайки над Бруклинския мост, „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк и дори над Статуята на Свободата. Сега се връщат у нас, за да празнуват петилетието на центъра.

Кой от вас ще се рискува с „музикално-танцовия курс“ или залага на сигурното с електронното техно?