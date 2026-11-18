Развлечения

Сашо Кадиев има нов повод за гордост и нова статуетка в колекцията си. На 17 ноември в София се състоя церемонията Grazia Men Awards, където водещият беше отличен с наградата Man of Many Talents. Призът е специално признание за способността му да се изявява успешно в различни области и да съчетава множество професионални роли в кариерата си.

Сашо не скри вълнението си след получаването на отличието. Той призна, че за него една такава награда е и голяма отговорност, но се радва, че, че хората са преценили, че точно той е правилният човек за този приз. Водещият сподели, че действително се старае да бъде човек с много таланти, като целта му е да върши много неща едновременно и то да бъдат качествени.

Мъже, които вдъхновяват

Това беше второто издание на Grazia Men Awards, чието начало беше поставено през 2025 г. Идеята зад наградите е да се насочи вниманието към мъже, които вдъхновяват с таланта си, с работата и с личния си пример. Отличията са предназначени за лидери, артисти и създатели, които имат постижения в различни обществени и професионални сфери.

Освен Сашо, признанието на церемонията взе и Светослав Иванов, водещият на „120 минути“ по bTV. Той спечели приза „Гледна точка“ и използва момента, за да отправи послание към мъжете, особено тези в България. Светослав пожела те да се грижат за близките и семействата си, да уважават хората около себе си и да преминават през живота със сила, разум и лека усмивка. Според него малко са нещата, които са на всяка цена, но точно тези са най-важните за всички ни.

Любов и подкрепа в най-красивия период

В най-специалния момент за Сашо до него беше и съпругата му Ивелина Чоева. Моделът присъства на церемонията, за да подкрепи любимия си, въпреки че бременността ѝ е напреднала. Ивелина не пропусна да сподели радостта си в социалните мрежи, където публикува няколко снимки от събитието.

С посланието си тя обяви пред всички, че „мъжът на живота ѝ“ вече има и статуетка Man of Many Talents от Grazia Men Awards. Ивелина добави, че го обича и че всеки ден се гордее с него.

Естетика без ретуш

Интересно е, че връзката между Ивелина и списание Grazia не свършва само с подкрепата за Сашо. През октомври моделът се появи на корицата на българското издание на списанието. Специалната фотосесия беше посветена на майчинството и бременността, като основният акцент беше върху естествената красота и промените в женското тяло през този период.

От екипа на списанието обясниха, че целта им е била да покажат бременността без стремеж към изкуствено съвършенство и без предварително наложени представи за перфектна визия. Затова всички кадри, включително и този за корицата, бяха заснети на аналогов филм. Снимките бяха публикувани без никакъв дигитален ретуш или последваща обработка.

За нуждите на фотосесията Ивелина заложи на семпъл грим и прическа. Стайлингът беше вдъхновен от 80-те години, с структурирани силуети, интересни материи и контрастни обеми. Тъй като е използвана аналогова камера, оригиналната текстура, цветовете и светлината бяха запазени без никакви дигитални корекции. По този начин корицата се превърна в послание за приемането на естествените промени в едно от най-специалните периоди в живота на една жена.