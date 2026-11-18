Развлечения

Дара не успя да се класира за номинациите за „Грами“. Певицата и песента „Бангаранга“, с която България за първи път спечели „Евровизия“, кандидатстваха за разглеждане в четири категории: „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“.

За съжаление, конкуренцията се оказа твърде сериозна и Дара остана извън окончателния списък във всяка една от тези категории. Да си признаем, че в категории като „Запис на годината“ и „Песен на годината“ се сблъскваш с най-големите имена в индустрията, зад които стоят огромни международни екипи и мощни звукозаписни компании. Понякога дори първата победа в „Евровизия“ не е достатъчна, за да победиш тази безмилостна машина.

Връчването на наградите ще бъде на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Макар че този път не се получи, все още можем да се зарадваме на отличията от „Евровизия“.

Дали следващият хит ще бъде този, който най-накрая ще я прати в Лос Анджелис?