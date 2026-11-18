Развлечения

Елена Паришева най-сетне хвана микрофона за първи път от повече от 10 години. Изпъкването стана възможно на сватба в известен столичен хотел през уикенда. Паришева бе сред гостите заедно с Ивелин Попов, а когато Преслава изпълни някои от хитовете си, Елена не издържа и хвана микрофона.

Двете изпяха заедно дуета си „Пия за тебе“, който е записан преди 16 години и беше един от големите хитове на фолка. Гостите буквално подлудиха, а на дансинга се присъедини и самият Попето. Оказа се, че на Паришева е липсвало пеенето, защото след дуета тя изпълни и няколко свои песни, като най-много на празнуващите се хареса хитът „Още“.

За тези, които не са замесели в този период, Елена беше една от големите звезди на фолка, но се оттегли от сцената, когато забременя с първото си дете – синът Ивелин-младши, който се роди през 2011 година. Тогава футболистът играеше в Русия и певицата заедно с бебето се преместиха с него. Макар първоначално да се смяташе, че почивката е временна, тя така и не се върна към музиката. През 2016 година тя дари Попето и с дъщеря Емма.

Елена сподели преди време, че решението ѝ да напусне сцената е било заслужаващо, защото се е влюбила в душата и сърцето на партньора си. Тя разказа, че в началото всички са били против връзката им и е имало интриги, но тя е „войник“ и „лъвица“, когато става въпрос за семейството. През последните години тя се посвети на децата и помагаше на Ивелин в развитието на бизнеса му.

Интересното е, че преди две години Преслава я покани на своя юбилейен концерт, за да изпеят заедно дуета си, но тогава Елена отказа. Сега обаче в социалните мрежи се върти клипче от сватбата, което кара феновете да се надяват на пълно завръщане. Хората под видеото смятат, че гласът и красотата ѝ все още са уникални и че ако се върне, „ще ги отвее всичките“.

Дано това не е било просто сватбено вкипване, а началото на нещо сериозно, защото гласът ѝ наистина ни липсва!