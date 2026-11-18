Развлечения

Стефан Командарев ще снима повторно най-новия си проект „Блокова вселена“. Преди официалния старт на снимките филмът вече е бил заснет веднъж с малка камера, за да се проследи как изглежда и да се изчистят грешките. Екипът е минавал по няколко пъти през локациите, всичко е било обсъдено предварително, а е имало и срещи с медицински екипи.

Подготовката на главните герои, в чиито роли влизат Лидия Инджова и Стоян Дойчев, е била сериозна. Те са обикаляли с доктори по реални адреси. Лидия Инджова сподели, че са били по линейки при истински случаи, а тя самата е прекарала време в координационната на Спешна помощ, което ѝ дава сигурност за работата пред камерата.

Историята проследява пет различни разказа за работата на един и същ екип на линейка по улиците на София в периода от 1989 г. насам. В актьорския състав участват още Асен Блатечки, Гергана Плетньова, Христо Петков, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев и Елеонора Иванова.

Продукцията е копродукция между България (с подкрепата на Националния филмов център), Германия и Люксембург. Очаква се филмът да излезе в края на 2027 г. или в началото на 2028 г.