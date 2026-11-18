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Палтата са едни от най-скъпите и деликатни вещи в гардероба ни, затова грижата за тях е почти като операция на открито сърце. Вълната и кашмирът изискват специално внимание, а сушенето е моментът, в който или всичко става супер, или палтото се деформира и изглежда странно. Добрата новина е, че много от тези дрехи могат да бъдат освежени и изпрани в домашни условия, стига да следваме правилните стъпки.

Първото и най-важното нещо е да погледнете етикета. Това е закон. Ако там пише „Dry Clean Only“, значи материята трябва да премине само през химическо чистене. Ако се опитате да го изперете сами, рискувате палтото да се свие, да се деформира или дори да промени текстурата и цвета си. Най-претенциозен материал е кашмирът, а при полиестера, памука или вълната с указание за ръчно пране пак трябва да сме максимално внимателни.

Преди да намокрим цялото палто, трябва да се заемем с петната локално. Тук златното правило е да не търкаме и да не натискаме силно, защото деликатните материи не го понасят. Ако имате мазни петна, най-добре е да ги поръсете с бебешка пудра или сода, да ги оставите за 15 минути и след това да ги изчеткате внимателно с подходяща четка. Петната от вино или кафе излизат с напоен тампон с мек перилен препарат, като трябва да работим от периферията на петното към центъра, за да не го разширим още повече.

Когато преминем към самото пране, трябва да напълним ваната или голям леген с хладка вода. Добавяме малко количество мек перилен препарат, специален за вълна или деликатни тъкани. Палтото се накисва, без да го търкаме, и се оставя така за 15-20 минути. След това го изплакваме с чиста, хладка вода, докато препаратът се отмие напълно.

Сушенето е критичният момент. Забранено е силното изстискване, усукването или сушенето вертикално на закачалка, защото така дрехата се деформира. Правилният подход е да държим палтото изправено за две до три минути (в банята над сифона или във ваната), за да се отдели по-голямата част от водата. След това го поставяме върху голяма кърпа и го увиваме леко, за да попием остатъка от водата. Накрая го разстиламе върху плоска повърхност, далеч от слънцето и отоплителни тела. Отново подчертаваме – никакви закачалки по време на сушенето.

Някои палта от полиестер или други смеси могат да се перат и в пералня, но и тук трябва да сме внимателни. Използва се деликатна програма до 30 градуса или такава за вълна. За максимална сигурност е добре да обърнем дрехата наобратно, да закопчим всички копчета и ципове и да я сложим в торба за пране или калъфка. Центрофугата трябва да бъде настроена на минимални обороти или, в идеалния случай, да не се използва изобщо.

Между две прания или посещения в химическо чистене, палтото може да се поддържа свежо чрез често проветряване. А за да запазим формата му, е задължително да го съхраняваме на широки дървени закачалки, за да не се деформира зоната при раменете.

А вие смели ли сте да пратете палтата си вкъщи или залагате на сигурността на химическото чистене?