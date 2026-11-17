Лайфстайл

Няма нещо, което да превърне едно спокойно вечерно събиране с приятели в истински италиански празник на вкуса, така както го правят домашните пицетки. Тези малки, тънки и изключително хрупкави предятия имат една особена суперсила: изчезват от чинията, още преди да успеете да извадите следващата тавичка от фурната. Целият трик е в баланса между „дантелестата“, хрупкава основа и свежите продукти, които правят всяка хапка истински взрив от различни текстури.

За да се угодите на всеки вкус на масата, тази рецепта залага на две напълно различни, но еднакво пристрастяващи версии. От едната страна е класическата червена опция, която залага на богата, концентрирана доматена основа, освежаващи акценти от песто и фино прошуто, което се добавя най-накрая. От другата страна е бялата версия, която доказва, че простотата е най-краткият път към удоволствието – тук заглавните роли играят прозрачни нарязани картофи, аромат на пресен розмарин и настърган пармезан.

Ключът към успеха е правилното управление на тестото. Тук е нужна малко търпение при втасването, за да се постигне тази невероятна еластичност и мекота, които позволяват тестото да се разточи лесно само с пръсти. Времевият график е доста коректен: за подготовка са нужни 30 минути, а за изпълнението и печенето – още 30 минути. Резултатът е общо 10 порции, които изглеждат и се усещат като професионално приготвени.

Процесът започва в купата на миксера, където се слагат брашното и маята, като се разбъркват леко. След това се добавя водата и се месенето стартира на ниска скорост за две минути. Веднага след това се включват солта и зехтуя, а месенето продължава между осем и десет минути, докато тестото се оформи в компактна топка около кукичката на миксера. След това тестото се прехвърля на плот, където се работи с ръце за две до три минути, за да се загладят всички сплитове, и се оставя покрито да почива за 20 минути.

След тази първа почивка се правят няколко сгъвания и тестото се премества в намаслена купа. Намазва се с малко олио и се оставя покрито за около три часа, докато удвои обема си. Докато тестото втасва, се подготвят картофите – нарязва се на тънки филийки и се поставят в купа с вода и малко лимонов сок, за да останат свежи.

След като тестото е набюяло, се слага на плота, сгъва се няколко пъти и се разделя на 10 равни топчета. Тези топчета трябва да починат покрити върху антилепко хартие за един час. След това всяко едно се разточва с пръсти на набрашнен плот, докато стане изключително тънко и пропускливо, почти като галета. Излишното брашно се отстранява и разточените пицетки се подреждат в намаслени тави.

За първата версия половината пицетки се намазват с доматен сос, посипват се с флористична сол и черен пипер, след което се спресква малко зехтуй. Печат се в предварително загрята фурна на 250°C (на долната скара, с включени нагреватели) за 15 минути. В най-край се добавят пестото и прошуто.

За втората версия останалите половина се напръскват със зехтуй. Отгоре се редират по три до четири изцедени филийки картофи, които предварително са смесени с олио, флористична сол, розмарин, пармезан и черен пипер. Печенето става по същия начин – на 250°C за 15 минути. Така всичките пицетки се сервират заедно, докато са още топли и хрупкави. Идеалната закуска за компания, нали?