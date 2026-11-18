Развлечения

Костас Льольос, барабанистът на гръцката звезда Константинос Аргирос, изненада Тони Стораро на юбилейния му концерт в Арената. Певецът много е искал именно той да бъде на сцената му и първоначално Льольос е приел. По-късно обаче се оказало, че на същата дата музикантът има ангажимент с Аргирос в Атина и затова палката хваща друг барабанист.

Планът се обръща само две седмици преди събитието, когато концертът в Атина е отложен. Льольос веднага се е свързал с екипа на Тони Стораро и е решил да пътува до България специално, за да го уважи. Барабанистът е седял на първия ред като гост, когато Тони спонтанно го е поканил на сцената. Льольос е приел и се е включил в три песни, включително хита „Бедни и богати“.

На сцената са имали своите моменти и други специални гости. Йорданка Христова се е появила на сцената и двамата за първи път изпълниха заедно дуета си „Прости“, записан преди 21 години. До певеца са застанали 17 подбрани музиканти от Гърция, начело с Янис Пердикарис, които са представили песните му в нови аранжименти.

Празника са споделили и Сарина Крос – певица с ливанско-арменски произход от Лос Анджелис и лична приятелка на Тони, както и Емилия, Софи Маринова, Фики и Емрах.