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Ан Хатауей официално стана майка за трети път. Новината стана известна след като папараци заснемаха актрисата по време на разходка в Ню Йорк, където тя се появи с новороденото бебе, поставено в кенгуру на гърдите ѝ. Това е първото ѝ публично излизане с третото дете, макар че към момента все още няма информация за името му, пола му или точната дата на раждането.

Новият член на семейството се присъединява към големите си братя – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак, които тя отглежда заедно със съпруга си Адам Шулман.

Сюрприза в Instagram

Всичко започна през юни, когато 43-годичната актриса разкри, че очаква дете, чрез видео в Instagram. В клипа тя се появи в ефирна бяла рокля, като първоначално държеше ръце пред корема си. Под звуците на песента "Baby I'm Yours" на Барбара Люис, тя с усмивка показа наедрялото си коремче пред феновете си.

Ан успя да запази бременността си в тайна по време на промотурнето за продължението на "Дяволът носи Прада". По информация актрисата нарочно отложи публичното обявяване на новината, защото е искала вниманието да остане фокусирано върху филма. Освен това тя е държала на това сама да избере точния момент и начин, по който да сподели щастливото събитие.

Емоциите преди раждането

През октомври Ан гостува в предаването CBS Mornings, където говорите за психологическия трилър "Верити" и за чувствата си в седмиците преди бебето да се роди. Тя сподели, че семейството е изпълнено с вълнение и радост, но че по това време най-много са искали да се насладят на времето си като семейство от четирима души.

Актрисата призна, че е наясно как всичко ще се промени за нея и съпруга ѝ, но подчерта, че най-голямата промяна ще бъде за синовете им. Децата са на 10 и почти на 7 години и семейството вече има изграден свой ритъм, като тя се опитва да попива всеки момент от времето им заедно.

„Гол в последната секунда“

В интервю за „Късното шоу на Сет Майърс“ Ан определи бременността си като „невероятна“, но не премълча и факта, че е била шокирана, когато разбрала, че отново очаква дете. Тя сподели, че макар да знаят какво правят, е била изключително изненадана, че нещата се развили точно по този начин.

Затова с мъжа ѝ наричат бебето свой „гол в последната секунда“.

Честно казано, стратегията ѝ да крие бременността по време на промо на филм е истински майсторски ход – пълно уважение за тази дисциплина!