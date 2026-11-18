Развлечения

Йоана Йокко, известна сред почитателите си като „Леля“, пусна новия си наръчник за личностно развитие „Не бъди беден“. Книгата стана бестселър още на етап предварителни поръчки, като книгата достигна до хиляди читатели и първият ѝ тираж беше изчерпан, преди заглавието да се появи във всички книжарници в страната.

В този проект Йоана не говори просто за пари, а за „богат живот“ през трите измерения: тяло, душа и ум. Тя споделя откровено за своите успехи и провали, както и за пътя, който я води до създаването на платформата Slay Body Challenge. Идеята е читателите да преосмислят концепцията за богатството, защото то не е просто цифра в банковата сметка.

Авторката, която вече има зад гърба си два бестселъра с здравословни рецепти и планер за 12-седмичен план, залага на практичността. Наръчникът включва тестове, въпроси за самооценка и съвети, с които хората да подобрят грижата за себе си, взаимоотношенията си и връзката с личните си финанси.

Според Йоана колкото повече се развиваме, толкова повече можем да дадем на света под формата на бизнес, идеи, знания, любов, опит и грижа. Стойността на живота не се измерва само с натрупаното, а с това, което оставяме след себе си.

В книгата тя се позиционира като приятел и съветник, като напомня, че дори първата стъпка да не е лесна, важно е да се тръгне, за да се създаде пътят.

Дали един наръчник наистина може да ни направи „богати“ или просто ни кара да се чувстваме по-добре, докато четем? Кое е първо – парите или осъзнатостта?