Как да измамим окото и кухнята ни да изглежда подредена (дори да не е)

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Всеки, който е стъпвал в кухня, знае този ужас: почистваш всичко, но след няколко часа плотът отново е затрупан с боклуци. Точно там се събират всичко – от малки уреди и храна до ключове, бележки и вещи, които изобщо не трябва да са в кухнята. Парадоксът е, че дори цялата стая да е глец, един пълен плот създава усещане, че целият дом е в пълен разгром.

Добрата новина е, че не ни трябва огромно генерално почистване, за да променим това. Тук влиза в игра философията на минимализма. Тя не означава да живеем в празни стаи или да изхвърлим всичко любимо, а просто да държим пред очите си само онези вещи, които реално ни трябват и използваме в момента.

Сбогом на „визуалния шум“

Минималистите разглеждат кухненския плот с много конкретен подход: всичко, което се ползва ежедневно и има ясна цел, остава лесно достъпно. Всичко останало обаче трябва да си намери „дом“ в някое килерче, шкаф или чекмедже. С този трик печелим повече свободно пространство и, което е най-важно, убиваме т.нар. „визуален шум“. Резултатът е кухня, която изглежда организирана, без да сме губили часове в подреждане.

Кое трябва да изчезне от погледа

Първото, което често ни заема място, са малките уреди. Тостерете, блендерите и подобни машини са супер полезни, но ако ги ползваме само от време време, няма смисъл да стоят постоянно на плота. Най-добре е да се прибират в шкафа и да излизат на „сцена“ само когато е време за работа.

Следващата проблемна зона са хартията и документите. Сметки, разписки и бележки често се оказват в кухнята, което я кара да прилича повече на офис, отколкото на място за готвене. Решението е да създадем отделно, конкретно място за кореспонденция, за да остане плотът свободен за това, за което е създаден.

Дисциплината на малките неща

Дори вещите, които ползваме всеки ден, могат да натоварят визуално пространството. Бутилки с вода, кутии и подобни предмети трябва да се връщат на мястото си веднага след употреба, вместо да стават част от интериора на плота.

Същото важи и за храните. Опаковките от зърнени закуски, снаксовете и други продукти често остават на видимо място просто заради удобство. Ако имате макар и малко място в шкафовете, по-добре ги приберете там. Разликата в общата картина на кухнята е моментална.

Най-ефективният и в същото време най-прост закон е следният: ако нещо няма логическа причина да бъде в кухнята, то не трябва да е там. Дрехи, чанти, играчки или предмети, които просто са „преминали“ през стаята, трябва да се върнат в стаите си.

Не е нужно да ставаме радикални минималисти, за да се наслаждаваме на чиста среда. Достатъчно е да започнем от плота: махаме всичко, което не е за ежедневно ползване, и намираме фиксирано място за останалото. Така ще имаме повече място за готвене и усещане за много по-спокойно пространство.

Кога последно сте виждали плота си празен или просто сте се замислили колко време ви отнема да го разчистите?