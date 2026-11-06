Ивет Лалова-Колио се появява на Арената в „Игри на волята“

Развлечения

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“, за да подготви изненада, която ще остави участниците без думи. Появата на водещата и легендата на българската лека атлетика се случва още преди старта на състезанието.

В центъра на вниманието е интензивно предизвикателство за спасение, което ще определи съдбата на племената Канарите и Ураганите. Всеки от играчите ще трябва да изпита издръжливостта си, за да помогне на своя отбор. Загубилите в този сблъсък ще бъдат принудени да изпратят един от своите воини на елиминации.

Преди състезанието на Арената обаче нов племенен съвет очаква Канарите. След загубата вчера, обитателите на Изолатора трябва да се съберат на нов племенен съвет. Там ще определят кой ще бъде първият номиниран участник в Дивия север за тази седмица.

Епизодът е на 5 ноември от 20:00 ч. по NOVA и обещава една от най-зрелищните и легендарни битки в историята на „Игри на волята“.