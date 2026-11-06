Сприте с мечтите: „Летище“ не е новото „Под прикритие“

Развлечения

Да си задраснем идеята, че „Летище“ ни връща в света на „Под прикритие“. Режисьорът Тодор Чапкънов беше категоричен, че 12-серийната сага не е продължение на „Под прикритие“ – нито по сюжет, нито по жанр. Твърденията, че е продължение, се появиха наскоро в БГ подкаст.

Но не се отчайвайте, защото „Под прикритие“ все пак ще има продължение, макар и в неочакван формат. Вместо нов сезон, ни чака 90-минутна лента, посветена на самия сериал. Там ще се появят някои от основните герои, но фокусът ще е върху фактологията, историята и случките по време на снимките. Почти като „филм за филма“, но с любимите ни лица.

Единствената реална връзка между двете заглавия е Павел Иванов. Той е единственият актьор, който „прелита“ от едната продукция в другата. В „Летище“ обаче централната роля е на Филип Буков.

Защо изобщо се създаде объркването? Чапкънов обясни, че екипът просто не е имал разрешение да разкрива пълния каст и детайлите на сюжета. Обеща обаче, че следващата седмица ще разкрие всичко.

Какво знаем за „Летище“ до момента? Снимките приключиха преди няколко дни и екипът е работил в реална авиационна среда – с истински самолети, багажни отделения и дори изоставени хангари. Филип Буков разкри, че в някои епизоди реално летят.

Актрисата Неда Спасова определи жанра като „драмеди“, като според нея комедията не е „груба“, а „драмата – прекалено тежка“. Сюжетът се върти около Александър (Буков), млад български пилот, който е несправедливо обвинен за тежък инцидент в чужбина. Лишен от лиценза си, той се завръща в България и започва работа като наземен агент на летище Варна. Докато се бори да се върне в небето, Александър намира в новия си свят и любовта.

Дано поне самолетите в сериала не са толкова хаотични, колкото е ежедневието на наземния екип.