Орлин Горанов обясни откъде идват бръчките му

Развлечения

Орлин Горанов реши да бъде напълно искрен с последователите си и сподели красива изповед на фона на романтичен изгрев. Певецът има позитивно обяснение за бръчките си.

Според него някоя и друга бръчка по лицето му е изцяло от смях и от това, че често се взира в безкрайните изгреви на България. Признаваме, че това е най-милото оправдание за стареенето, което сме чували досега.

Горанов обаче не спря само до визията си и ни изненада с истински бунтарски съвет. Той насърчи хората да не стъпват на пръсти по стъклен под само за да не го напукат. Според него, дори ако стъклото се пръсне на милион парчета, те просто ще отразяват душевността на човека, която грее по-силно от всяко октомврийско слънце.

Малко странно, малко поетично, но точно това е артистизмът на Орлин. Вие бихте ли рискували с този стъклен под за малко повече душевност?