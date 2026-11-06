Племенникът на Къванч Татлъту е разгледал Родопите

Развлечения

Батухан Караджакая, познат от сериала „Забраненият плод“, е бил на посещение в България и е разгледал Родопите. 29-годишният актьор, който е представян като племенник на Къванч Татлъту, е отседнал в хотел в Кърджали и е разгледал забележителностите в района на града и Ардино.

Звездата не е пътувала сама – компанията му била приятелката му Синем Акар и още една двойка приятели. Най-впечатляващата спирка в пътуването им е бил емблематичният Дяволски мост край Ардино, който очевидно е оставил силно впечатление на турската знаменитост.

Караджакая е споделил кадри от посещението си в Instagram. В Instagram има близо 900 000 последователи, а снимките му предизвикаха интерес.

Не е лошо, че някой с такъв охват ни прави безплатна реклама, особено когато става въпрос за родопските пейзажи. Дали е бил само на моста или има още скрити снимки в галерията му?