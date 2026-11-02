Стоичков и Рачков се похвалиха с гласуването: А вие?

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Христо Стоичков и Димитър Рачков се появиха в избирателните секции за президентския балотаж и бързо обявиха в социалните мрежи, че са си свършили гражданския дълг.

Димитър Рачков качи снимка в Инстаграм, на която е усмихнат до машината за гласуване. Комедикът заложи на кежуал лук с тъмносиньо яке, дънки и черна шапка, като за кадъра постави ръка върху устройството. Към снимката той добави кратко и ясно: Аз гласувах... а вие? придружено с усмихнато емоджи.

Христо Стоичков заложи на по-умилителната стратегия и заведе до урните внука си Христо. Футболната легенда сподели кадър, на който държи малкото дете на ръце, докато то любопитно посяга към прозрачната избирателна кутия. Посланието на Камата беше почти идентично с това на Рачков: Ние гласувахме! А вие?

И двамата избраха да запазят тайна за кого точно са гласували, вместо да влизат в политически спорове. Вместо това използваха популярността си, за да напомнят на последователите си, че трябва да участват в процеса.